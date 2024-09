Tupperware busca contornar crise enquanto vendedores seguem otimistas

Nova York | Financial Times

O nome Tupperware representa imagens de potes plásticos para alimentos e festas em casas suburbanas confortáveis onde eles são vendidos. Depois que a empresa pediu recuperação judicial esta semana, o futuro de ambos está em jogo.

Os recipientes inteligentes com tampas herméticas tornaram-se indispensáveis nas cozinhas americanas depois que Earl Tupper os apresentou em 1946. As vendas dispararam quando ele contratou Brownie Wise, mãe solteira criadora das festas Tupperware —reuniões onde anfitriões convidavam amigos e familiares para mostrar os produtos e fazer encomendas.

Números diminuiram, mas Tupperware ainda conta com uma força de vendas de mais de 465 mil pessoas em todo o mundo - Shannon Stapleton - 19.set.2024/Reuters

O modelo fez da Tupperware um pilar da indústria de vendas diretas, com exércitos de contratados ganhando comissões sobre as vendas, além de bônus por recrutar novos membros. A maioria dos vendedores da marca são mulheres.

Embora os números tenham diminuído, a Tupperware ainda conta com uma força de vendas de mais de 465 mil pessoas em todo o mundo, disse a empresa no processo desta semana.

"Para quase meio milhão de pessoas, uma parte significativa de sua renda, se não seus meios de subsistência, depende deste negócio," disse Spencer Winters, advogado da empresa, ao juiz de falências na primeira audiência do caso na quinta-feira (19).

Uma combinação de fatores arrastou a empresa para baixo: um movimento contrário ao plástico, uma rede de distribuição global irregular e a crescente anacronia das vendas em festas domiciliares na era das compras online. Concorrentes como Rubbermaid e genéricos frágeis também invadiram o mercado.

No entanto, as festas continuam sendo um pilar do negócio. "Um representante da Tupperware geralmente lidera o evento, exibindo vários produtos, demonstrando seus usos e compartilhando dicas sobre armazenamento de alimentos e preparação de refeições," disse Jeri Fortune, consultora da Tupperware.

Tupper vendeu a empresa em 1958. Depois de operar como subsidiária de várias empresas diferentes, incluindo a empresa de alimentos Kraft, a Tupperware foi desmembrada e listada em 1996. O pico foi alcançado em 2013, com receitas de US$ 2,7 bilhões (cerca de R$ 14,8 bi na cotação atual) e lucros líquidos de US$ 270 milhões (R$ 1,4 bi). O preço de suas ações atingiu um máximo de quase US$ 100 (R$ 550).

Os primeiros anos de 2010 foram o boom para pessoas como Jennifer Suchan, de Long Island que se tornou a maior vendedora da marca com vendas anuais atingindo US$ 365 mil (R$ 2 mi). Ao mesmo tempo, ela se apresentava como drag queen. "Eu era conhecida como a rainha da Tupperware," disse em uma entrevista.

Em 2015, Suchan fez a transição de gênero de homem para mulher. "As pessoas achavam mais engraçado quando um homem se vestia como mulher do que uma mulher transgênero se vestindo de personagem vendendo Tupperware, então meu negócio simplesmente foi declinando lentamente," disse Suchan.

Ela continua vendendo os produtos em meio período. "Certamente há muito mais concorrência por aí, mas a Tupperware para mim é o Cadillac do armazenamento de alimentos".

O negócio da Tupperware recebeu um impulso quando as pessoas passaram a cozinhar mais em casa durante a pandemia, embora as festas tivessem que ir para o online. O aumento não durou.

Em 2022 —último ano financeiro completo relatado pela empresa— as receitas caíram para US$ 1,3 bilhão (R$ 7,1 bi). No pedido de recuperação judicial, a Tupperware declarou US$ 680 milhões (R$ 3,7 bi) em ativos e US$ 1,2 bilhão (R$ 6,6 bi) em dívidas. Suas ações estão sendo negociadas a cerca de US$ 0,50 (R$ 2,75).

A demanda por recipientes plásticos, no entanto, não desapareceu. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo de produtos para armazenamento de alimentos totalizaram US$ 1,8 bilhão (R$ 9,9 bi) no ano passado, de acordo com a empresa de informações de mercado Circana, cerca de 18% a mais do que antes da pandemia.

Mas os consumidores agora compram cerca de três quartos de seus utensílios domésticos em lojas e 20% online, disse o diretor de reestruturação da Tupperware, Brian Fox, acrescentando que a empresa "começou a se encontrar ‘atrasada para a festa’ quando se tratava de consumidores modernos".

Alguns produtos da Tupperware agora são vendidos por grandes varejistas, incluindo Target, Macy’s e Amazon, bem como em lojas independentes em mercados como a China. A maioria das vendas da marca vem de fora dos EUA.

Porém, mover-se além das vendas diretas tem sido um desafio. Tupperware é um termo frequentemente pesquisado na Amazon, com aproximadamente 500 mil buscas por mês, mas um dos obstáculos da empresa é que a busca pelo nome traz resultados de outras marcas, disse Fox.

Recrutar novos vendedores continua sendo crucial para o alcance de mercado da Tupperware. Um "manual de negócios" da empresa para novos consultores, sem data, descreve táticas retóricas para persuadir novos candidatos. "Quanto mais pessoas você recrutar, e quanto mais elas venderem, mais elas ganham e mais você ganha!" diz o manual.

Dados financeiros no site da Tupperware revelam que os ganhos são escassos para a grande maioria dos vendedores. Em 2023, mais da metade de sua força de vendas foi considerada "inativa", enquanto o maior grupo de vendedores ativos ganhou uma média de US$ 525 (cerca de R$ 2.895) no ano todo.

Vendedores contatados pelo Financial Times estavam otimistas de que a empresa continuaria após resolver suas dívidas no processo de falência.

"Só porque estão entrando com pedido de falência não significa que estão saindo do negócio. Qualquer publicidade é boa publicidade. Tenho certeza de que minhas vendas vão aumentar este mês em pelo menos US$ 1.000 (R$ 5.514) por causa disso," disse uma mulher, que vende os produtos há 25 anos em Nebraska.

A Tupperware tentou se vender por anos e em várias ocasiões recebeu ofertas formais. Em julho, chegou a preparar documentos para outra empresa assumir através de um processo de venda simplificada de falência, mas isso desmoronou quando os maiores credores se opuseram.

Na mesma época, uma grande parte da dívida da empresa mudou de mãos, de um grupo de bancos para fundos de investimentos e outros investidores, incluindo a Alden Global Capital. Eles se opuseram à venda da Tupperware e queriam executar a hipoteca de vários ativos da empresa longe dos tribunais —incluindo a marca Tupperware, de acordo com documentos judiciais.

No entanto, o conselho de administração decidiu que muitos fornecedores, autoridades fiscais e outras partes estavam envolvidos para que uma transferência tão significativa de ativos —especialmente os de uma empresa pública— acontecesse a portas fechadas.

Agora a empresa está procurando se vender em velocidade quase recorde, em um processo de licitação de 30 dias.

Os credores, no entanto, têm uma ideia diferente. Eles pediram ao tribunal para bloquear o uso de US$ 7,4 milhões (R$ 40,8 bi) em dinheiro disponível pela Tupperware para cobrir despesas como pagamento de funcionários durante a falência. Em vez disso, querem liquidar ou assumir o controle da empresa.

Neil Saunders, analista de varejo da GlobalData, disse que a Tupperware em seu auge se destacava por seus produtos únicos e um modelo de distribuição que era "muito conveniente, divertido e interessante para os consumidores".

"Na época, era inovador. O problema foi que o mercado mudou ao seu redor", avaliou Saunders.

Colaborou Amelia Pollard, de Nova York