Vale acelera sucessão e antecipa para outubro entrada de Gustavo Pimenta como CEO

São Paulo

A Vale comunicou nesta sexta-feira (20) que irá antecipar a saída do atual CEO da empresa, Eduardo Bartolomeu. O novo presidente da companhia, Gustavo Pimenta, eleito no fim de agosto, agora assumirá o cargo no dia 1º de outubro.

O cronograma de transição inicialmente previa a posse do novo CEO no dia 1º de janeiro de 2025. O conselho, no entanto, já vinha discutindo a antecipação da saída de Bartolomeu —que foi marcada por um conturbado processo de sucessão.

Gustavo Pimenta, 46, assumirá o cargo de CEO em outubro - Vale/Divulgação

O mandato de Bartolomeo venceria em maio, mas foi estendido meses antes para que a companhia chegasse a um consenso sobre o novo nome.

Pimenta, 46, é o atual vice-presidente financeiro da companhia e foi eleito por unanimidade. Ele concorreu com outros dois executivos da mineração: Ruben Fernandes (Anglo American) e Marcelo Bastos (ex-BHP e ex-Vale), enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentava emplacar o nome do ex-ministro Guido Mantega no cargo.

Pimenta é formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mestrado em finanças e economia pela Fundação Getulio Vargas. Segundo a Vale, ele tem 20 anos de experiência global nos setores financeiros, de energia e de mineração.

Em sabatina com conselheiros antes da eleição, o executivo propôs enxugar a estrutura corporativa da empresa, considerada inchada por acionistas após a criação de áreas para cuidar da reparação das tragédias de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais.

Com a antecipação do processo, a Vale também informou que Murilo Muller, diretor global de controladoria, assumirá interinamente o cargo atual de Pimenta até 31 de dezembro de 2024.

As ações da empresa subiram 3,01% na B3 no pregão seguinte ao anúncio de Pimenta no cargo, também beneficiadas por um repique no preço do minério naquele dia.

Em comunicado, a empresa agradeceu o trabalho de Bartolomeu e desejou sucesso a Pimenta, sem mais detalhes sobre o motivo para antecipar a sucessão.