Veja como se preparar para o concurso da Dataprev com 236 vagas

São Paulo

A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) está com inscrições abertas para seu novo concurso, que tem 236 vagas e formará cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.

Os salários iniciais variam de R$ 3.893,95 a R$ 9.173,62. As inscrições seguem até as 16h do dia 3 de outubro e são realizadas neste link, no site da organizadora da seleção, a FGV (Fundação Getulio Vargas).

Sede da Dataprev em Brasília; novo concurso prevê formar cadastro válido por dois anos - Rafa Neddermeyer - 03.nov.2023/Agência Brasil

A taxa de inscrição no concurso é de de R$ 100 para os cargos de nível superior e de R$ 80 para os que se inscrevem nos cargos de nível médio. O pagamento deve ser feito até o dia 4 de outubro.

O concurso terá validade de dois anos —contados a partir da data de homologação do resultado final— e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Ao todo, 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, e 20% para candidatos pretos e pardos.

As provas serão aplicadas em todo o território nacional, mas o edital prevê vagas apenas nos estados em que a empresa tem alguma unidade (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Santa Catarina).

Como é o exame?

Conforme previsto no edital do concurso, a prova objetiva terá 70 questões de múltipla escolha. Ao todo, 40 perguntas serão referentes a conhecimentos gerais, com 12 questões de língua portuguesa, 12 de língua inglesa, seis de raciocínio lógico matemático, cinco de atualidades e cinco de legislação sobre segurança da informação e proteção de dados.

O segundo módulo conta com 30 questões de conhecimentos específicos. A cada resposta correta nesse bloco o candidato acumula 2,5 pontos. Ao todo, a pontuação máxima possível é de 115 pontos.

O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 1h30 com uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente, com documento de identidade original e comprovante de inscrição ou comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

Como se preparar?

A prova objetiva está prevista para o dia 17 de novembro e o candidato terá dois meses para estudar.

A recomendação é que, nas duas primeiras semanas, a prioridade seja dada às matérias específicas, que contam com maior peso na nota final.

"Da terceira até a quinta semana você precisa direcionar os assuntos daquilo que é pré-requisito. O candidato tem que gabaritar os conteúdos mais técnicos, já que eles normalmente são comuns para todos da área e não são um grande diferencial", diz o professor do Gran Concursos, Eduardo Cambuy.

Para o período entre a quinta e a última semana, Cambuy recomenda que os candidatos façam os exercícios de outros concursos já realizados pela organizadora. "Nesse caso é a FGV, que tem muitos exercícios liberados", explica.

Os conteúdos não devem ficar mais de uma semana sem revisar conteúdos já estudados. Também é importante fazer simulados.

Quais são as novidades do novo concurso?

Não haverá prova discursiva, que costuma ser um dos maiores medos dos candidatos (a seleção terá apenas questões de múltipla escolha). Cambuy destaca também que a Dataprev costumava ser criticada por não formar cadastro de reserva em seus concursos, o que mudou no edital deste ano.

O professor acredita que a troca de banca colaborou para as mudanças no edital.

Quais são as vagas?

O concurso prevê a abertura de vagas para os cargos de analista de tecnologia da informação, médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho —todos com remuneração inicial de R$ 9.173,62.

Há também oportunidades para analista de processamento, com salário inicial de R$ 7.103,3 e para auxiliar de enfermagem e técnico de segurança do trabalho com valor inicial de R$ 3.893,95.

Qual é o calendário previsto?

Atividade Data Período de inscrição de 6 de setembro a 3 de outubro Aplicação da prova objetiva 17 de novembro Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 18 de novembro Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva, convocação para perícia médica e convocação para entrevista de heteroidentificação dos candidatos negros 13 de dezembro Realização da perícia médica e da entrevista de heteroidentificação para os candidatos negros 15 de dezembro Publicação do resultado preliminar da perícia médica 23 de dezembro Publicação do resultado definitivo da perícia médica, publicação do resultado definitivo da entrevista de heteroidentificação para os candidatos negros 10 de janeiro Resultado final 10 de janeiro

Segundo a FGV, a responsabilidade de acompanhar todas as publicações, incluindo as eventuais atualizações do cronograma, é dos candidatos.