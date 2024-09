Veja em quais aplicações investir com ciclo de alta da Selic

São Paulo

Nesta quarta-feira (18), o Banco Central deu início a um novo ciclo de alta de juros, com elevação da Selic para 10,75%. Segundo economistas consultados pela pesquisa Focus, novas altas devem levar a taxa básica de juros para 11,25% ao fim deste ano.

Dessa forma, ativos de renda fixa pós-fixados ficam mais atrativos, visto que acompanham a Selic. Além deles, os produtos atrelados à inflação também são boas oportunidades no momento, dizem analistas.

Com alta da Selic, produtos de renda fixa pós-fixada ficam mais atrativos - Gabriel Cabral/Folhapress

"O Tesouro IPCA+ está com uma rentabilidade acima da média, com juro acima de 6% ao ano", afirma Antônio Sanches, analista de research da Rico.

Nesta quarta, o título com vencimento em 2029 estava com um retorno de IPCA + 6,36%.

"Um prêmio acima de 6% no [Tesouro] IPCA+ é um número de estresse, e não é isso que vemos na economia do Brasil hoje. É uma oportunidade [de investimento]", afirma Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter.

Este título do Tesouro Nacional, também conhecido como NTN-B, é híbrido, ou seja, combina uma remuneração variável (o IPCA de cada ano) com um juro fixo, estipulado no momento de compra do ativo. Porém, se vendido antes do prazo de vencimento (a partir de 2029), tal rentabilidade será perdida, e o investidor irá embolsar apenas o valor de mercado do título no momento da venda. Dessa forma, ele é recomendado para investimentos de longo prazo.

"Tomar cuidado para não deixar toda a carteira em pós-fixados. É importante que o portfólio esteja ajustado ao perfil de risco do investidor e ao seu horizonte de prazo, para que ele não tenha que resgatar ativos antes do vencimento e, eventualmente, perca dinheiro e pague mais imposto", afirma Sharon Halpern, sócia e private banker da Blackbird Investimentos.

Para potencializar ganhos, Sanches, da Rico, recomenda ativos isentos do Imposto de Renda atrelados ao IPCA, como LCAs, LCIs, CRAs, CRIs e debêntures incentivadas.

"É importante analisar bem os investimentos e fazer uma seleção criteriosa da renda fixa para não correr tantos riscos", diz o analista.

VEJA QUANTO RENDEM R$ 1.000 NA RENDA FIXA:

Já os ativos prefixados ficam mais arriscados em períodos de início de ciclos de alta de juros, já que é incerto até qual patamar os aumentos promovidos pelo BC podem levar a Selic.

O título do Tesouro prefixado, com vencimento em 2027, está pagando uma taxa anual de 11,72%, e o titulo para 2031 paga 11,99%.

De acordo com Joubert, esses prêmios não compensam o risco de ficar com o dinheiro "preso" por tantos anos.

VEJA QUANTO RENDEM R$ 25 MIL NA RENDA FIXA:

INVESTIMENTO EM BOLSA

Apesar de juros mais altos aumentarem o custo de capital e o peso das dívidas de empresas, os analistas seguem otimistas com a Bolsa de Valores brasileira, dado o preço abaixo da média.

De acordo com Sanches, o P/L (preço em relação ao lucro projetado) das empresas do Ibovespa está a 8,4, ou seja, o investimento se paga com dividendos em menos de nove anos. A média histórica, porém, é maior, de 11.

"Para atravessar esse período de incerteza, preferimos empresas sólidas, com pouco endividamento, boas pagadoras de dividendo e P/L abaixo da sua média histórica", diz o analista.

Na mesma linha, Halpern indica ações atreladas a energia e a saneamento, que são mais resilientes, e vê oportunidades em papéis ligados a commodities, já que os preços das matérias-primas estão em baixa.

"A alta da Selic pode não ser ruim para as ações porque temos um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, o que pode aumentar o fluxo para os ativos de risco no Brasil e reduzir os juros de longo prazo, o que também pode beneficiar as ações", afirma ela.

Segundo estudo da Rico, nos últimos seis ciclos de cortes de juros nos EUA, o Ibovespa subiu 30% em dólares.

"Não é algo automático que, se os juros sobem, a Bolsa cai. Já aconteceu de a Bolsa subir com a Selic em alta", diz André Carvalho, gestor de fundos da Principal Claritas.

Ele também vê oportunidades em papéis do setor elétrico. "Estão com valuation baixo, e pagam dividendos muito bons. Alguns dão retorno real de 12% ao ano", diz Carvalho.

Para Joubert, do Inter, as ações de grandes empresas, como Vale, Petrobras e bancos tradicionais também são boas opões na renda variável.

"Nossa Bolsa está mais relacionada ao juro americano do que ao cenário local e, quando o estrangeiro vem, compra blue chips", diz.