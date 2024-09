Vendedora que criou festas da Tupperware nos anos 1950 garantiu sucesso da marca

São Paulo

A Tupperware, marca mundialmente conhecida pela venda de potes colecionáveis, garrafas e recipientes plásticos, ganhou o coração das casas brasileiras nas últimas décadas. Grande parte dos consumidores guarda os itens carinhosamente e declara não ter coragem de emprestá-los. Tem até uma coleção em que o lema é "Amigos, amigos... Tupperware à parte".

Apesar do sucesso da marca no país, na noite desta terça (17) a fabricante entrou com pedido de Chapter 11 na Justiça dos Estados Unidos —recurso semelhante à recuperação judicial no Brasil. O grupo enfrenta uma série de lutas contra a queda nas vendas e a desvalorização da marca na bolsa de valores há anos.

Brownie Wise joga uma vasilha com água em uma festa, durante demonstração dos produtos da linha - Archives Center at the National/Divulgação

Qual é a história da Tupperware?

A Tupperware foi criada em 1946 pelo engenheiro e empresário Earl Tupper. A primeira invenção conhecida do grupo foi a "tigela maravilhosa", primeiro produto com uma tampa hermética a ser lançada no mercado —inspirada nas tampas de lata de tinta. O objetivo central era potencializar a conservação dos alimentos.

As vendas começaram a ser feitas de forma convencional em lojas, contudo, como os produtos tinham preços mais elevados em comparação ao restante do mercado, a marca não pegou de imediato.

O que eram as Tupperware Parties?

O sucesso da marca chegou com a vendedora Brownie Wise, que passou a oferecer os potes em festas e reuniões que para donas de casa. Brownie demonstrava a parentes e pessoas da vizinhança como os recipientes plásticos —que na época não eram populares— eram mais práticos.

Flavia Maciel, liderança de consultores da Tupperware há seis anos, diz que cada produto tem uma função específica. Assim, as reuniões de demonstração eram utilizadas para explicar os detalhes de cada um deles.

Brownie Wise (1913-1991) criou as festas de demonstração dos produtos; ela tornou-se sinônimo da marca e foi demitida posteriormente - Archives Center at the National/Divulgação

A consultora afirma que esses encontros foram a chave para as vendas da marca. "Elas continuam acontecendo até hoje, mas com uma frequência menor. Em alguns momentos, elas são feitas de forma presencial e, em outros, em reuniões online."

Brownie foi contratada por Tupper em 1951, e chegou a ocupar a vice-presidência de marketing da empresa. No período, a vendedora também se tornou o rosto público da marca.

Com o sucesso do plano de vendas, Brownie Wise foi a primeira mulher a aparecer na capa da revista americana Business Week, em 1954. O projeto da vendedora também permitiu que milhares de mulheres passassem a trabalhar dentro de suas próprias casas —especialmente em um período em que o ingresso no mundo de trabalho era ainda mais restrito para elas.

Em 1958, Earl Tupper decidiu demitir Brownie do grupo, já que o nome da marca passou a ser associado somente à figura da vendedora. Poucos anos depois, a empresa foi vendida por US$ 16 milhões.

Quando a Tupperware chegou no Brasil?

A Tupperware chegou ao Brasil em 1976 e, em 2016, o país se tonou o seu maior mercado consumidor. Além dos potes com tampas vedadoras, a marca passou a vender uma série de utensílios de cozinha, garrafas de água e embalagens de armazenamento.

Dentre os motivos que explicam o sucesso dos potes no Brasil, está a tradição de produzir grandes quantidades de alimento. O ato, muitas vezes visto como sinal de hospitalidade, gerou a necessidade de armazenar as sobras.

Os produtos vendidos no país são fabricados no Rio de Janeiro. Apesar da notícia do pedido de recuperação judicial da fabricante americana, em reunião realizada na tarde desta quarta (18), a presidente da Tupperware Brasil afirmou a revendedores que a produção e as vendas dos produtos seguem sem mudanças.

Potes de Tupperware da líder de consultores, Flavia Maciel.

O que diz a empresa

Procurada pela Folha, a Tupperware no Brasil informou que, nos últimos anos, a posição financeira da empresa foi severamente impactada pelo desafiador ambiente macroeconômico.

"Como resultado, exploramos diversas opções estratégicas e determinamos que este é o melhor caminho a seguir. Este processo visa nos proporcionar a flexibilidade necessária enquanto buscamos alternativas estratégicas para apoiar nossa transformação em uma empresa digital, liderada por tecnologia, melhor posicionada para atender nossos stakeholders. A Tupperware pretende continuar oferecendo aos clientes produtos inovadores e premiados através de nossos consultores Tupperware, no varejo e online em Tupperware.com", afirma em nota.

A empresa não respondeu se há planos de demissão ou de fechamento para a fábrica do Rio de Janeiro.