Vale-refeição entra no cardápio de micro, pequenas e médias empresas

São Paulo

O vale-refeição e o vale-alimentação, dois dos benefícios mais populares no Brasil (e mais desejados pelos trabalhadores), não são exclusividade de quem é contratado por grandes empresas —empreendimentos de pequeno porte estão cada vez mais na mira das grandes gestoras de benefícios.

Na VR, as micro, pequenas e médias empresas já representam 80% da base de clientes. "São basicamente pequenos comércios, clínicas, prestadores de serviço, escolas e até ONGs [organizações não governamentais]. Algumas chegam a ter apenas um funcionário", diz Priscila Abondanza, diretora-executiva de negócios pessoa jurídica da VR.

A Alelo vai no mesmo caminho. Por enquanto, as PMEs representam 20% da clientela, mas a fatia só aumenta. "Em 2018, quando criamos a plataforma para este segmento, elas eram apenas 4% da carteira de clientes. Até o fim do ano, devem chegar a 25%, afirma Pricila Medina, diretora comercial da Alelo.

Ariane Con (no espelho), dona do Ateliê de Máscaras, com as funcionárias Kelly Henrique (dir.), Mariana Candido, (esq.) e Gabriele Silva - Zanone Fraissat/Folhapress

Deixar os funcionários satisfeitos não é a única vantagem para o empregador. Segundo Emerson Neves, consultor de negócios do Sebrae-SP, empresas que aderem voluntariamente ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) e oficializam a concessão do benefício se protegem de eventuais processos trabalhistas.

"Desta forma, a verba destinada à alimentação não se configura como parte do salário e, portanto, fica isenta de encargos sociais, como a contribuição para o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço e para o INSS", ele explica.

Determinar um valor justo para o vale-refeição ou vale-alimentação, que caiba no bolso do empregador e, ao mesmo tempo, não deixe o funcionário frustrado, é uma das grandes dificuldades dessa fatia da clientela.

"Receber um valor compatível com a realidade onde se vive e trabalha é fundamental. Dados comprovam que, atualmente, o benefício médio fornecido no Brasil dura apenas 11 dias", alerta Alberto Ippolito, gerente de marketing de produtos da Pluxee, ex-Sodexo.

Por isso, segundo o executivo, seus clientes têm acesso a levantamentos atualizados, que informam o valor médio das refeições em todo o país. Na capital paulista, por exemplo, uma refeição completa, com bebida e sobremesa, custa R$ 53,12 —esta é a média entre os preços cobrados por restaurantes self service, à la carte e de padrão executivo.

Quando os antigos talões de papel foram substituídos por cartões com chip e, mais recentemente, por novas tecnologias, como pagamento por aproximação, o setor de benefícios se tornou mais flexível, o que facilita a vida de empregados e empregadores.

Dona do Ateliê de Máscaras, oficina que produz máscaras venezianas no bairro da Barra Funda, em São Paulo, Ariane Con, 39, tem três funcionárias que, desde fevereiro de 2024, recebem verba para alimentação através do cartão de benefícios Alelo.

Por mês, Con deposita R$ 450 para cada uma, valor que ela considera uma ajuda de custo. "Eu faço o crédito, e elas decidem onde gastar. Como uma delas almoça em casa e as outras trazem marmitas, imagino que estejam usando a verba no supermercado. Não há valor fixo, e posso depositar um valor extra quando faturo mais."

Plataformas intuitivas e fáceis de navegar, que se propõem a resolver todos os problemas sem complicação, são o principal recurso para que as operadoras de benefícios conquistem as PMEs.

"O autosserviço é fundamental. Como os pequenos empreendedores geralmente não dispõem de departamento de recursos humanos, a jornada não pode gerar ainda mais carga operacional para ele", defende Medina.

A plataforma ainda pode funcionar como um setor de RH virtual. Segundo Abondanza, a VR disponibiliza serviços, prestados por parceiros, como admissão, holerite, gestão de ponto, controle de escala e férias e até mobilidade —quanto maior o depósito mensal, maior o número de serviços extras atrelados ao contrato.

Como não cobram taxa de adesão e oferecem produtos bastante parecidos, as gestoras de benefícios disputam os clientes acenando com prêmios e descontos.

Clientes da Ticket, assim como seus funcionários, ganham desconto em academias de ginástica, farmácias, cursos e têm acesso à plataforma Ticket Vantagens, que oferece cupons com cashback em vários e-commerces.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Na Caju, o programa Premiações permite que tais benesses virem presentes, como bônus que os colaboradores recebem dos gestores em ocasiões especiais —e podem ser usados em compras online e até em serviços de streaming.

"A empresa consegue presentear através do mesmo cartão de benefícios, sem perder a segurança jurídica", diz Mariana Hatsumura, diretora de marketing da Caju.

Embora o desembolso de verba de alimentação pareça inacessível para boa parte das PMEs, o custo de perder um funcionário para a concorrência, e ter que substituí-lo, pode ser ainda mais alto, alerta Ippolito.

"Nossa pesquisa interna 'Perfil do Trabalhador Formal Brasileiro' comprova que 78% dos empregados são mais propensos a ficar com seus empregadores quando o pacote de benefício é atrativo. Contratar e reter talentos é o maior desafio das empresas e, se você não oferecer um bom pacote de benefícios, seu concorrente sai na frente."

Cliente da Pluxee, o norte-americano Stephen Tannenbaum, 46, oferece vale-refeição para seus dez empregados desde a inauguração da SKUrban, em abril de 2023. Cada um deles recebe R$ 33 por dia. O galpão de 7.500 m², localizado na Lapa, funciona como co-warehousing: além de espaço para armazenamento, agrega serviços como recebimento, empacotamento, SAC, transporte, estúdio fotográfico e salas de reunião.

"A raiz da SKUrban é oferecer bem-estar para os inquilinos e também para quem trabalha aqui. Tenho convívio diário com meus colaboradores, converso com toda a equipe e sei que faz diferença. Acho até estranho que ainda não seja uma prática obrigatória para toda as pequenas empresas."