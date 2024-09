Cresce número de contas PJ, mas quase metade dos empreendedores ainda não tem uma

São Paulo

As contas para pessoa jurídica (PJ) têm se tornado cada vez mais comuns entre os empreendedores. De acordo com o Banco Central, o número de clientes ativos saiu de 3,4 milhões, em 2018, para 11,6 milhões em dezembro de 2023. Mesmo com esse aumento, o total de contas PJ chega a pouco mais da metade das empresas brasileiras.

Mais de 20,7 milhões de empresas estavam ativas no último quadrimestre de 2023. No mesmo período, só 55,7% dos negócios tinham contas empresariais, como também são conhecidas as PJs.

Escultor digital Vitor Hugo de Oliveira, 26, tem duas contas de PJs em diferentes bancos digitais. Segundo o Banco Central, essa modalidade conta teve aumento expressivo nos últimos anos - Lucas Seixas/Folhapress

Simone Souza, 52, que tem uma microempresa de doces de festa há oito anos, não tem conta PJ. Ela diz que os lucros oscilam muito, e pelo valor do faturamento, não acha necessário. Para organizar seus ganhos, tem uma conta de pessoa física reservada para os valores das vendas.

Segundo Daniel Morelli, professor da parceria IBS-Sebrae, é importante ter uma conta PJ, principalmente para separar gastos pessoais e empresariais. "Há uma mistura do negócio com a vida pessoal. O dono da empresa coloca todo o dinheiro [na mesma conta] e depois tem dificuldade para fazer essa separação."

O escultor digital Vitor Hugo de Oliveira, 26, diz que ao iniciar a carreira como autônomo não tinha muito conhecimento sobre o tema. Hoje mantém duas contas PJ em diferentes bancos digitais.

Para combater a falta de conhecimento e apoiar os empreendedores, diversas instituições e bancos, como Sebrae, Bradesco, Banco do Brasil e Santander, disponibilizam cursos gratuitos que ajudam a estabelecer uma estrutura financeira do negócio.

De acordo com o Banco Central, o número de contas abertas em bancos digitais saltou de cerca de 1 milhão em dezembro de 2020 para mais de 5,8 milhões em dezembro de 2023.

Segundo Maximiliano Rodrigues, líder da área de PJ do Nubank, o banco digital atingiu a marca de quatro milhões de clientes empresariais em março deste ano.

Outro banco digital que se destaca no segmento é o Inter, com mais de 2,1 milhões de contas PJ ativas. Priscila Salles, diretora de clientes do banco, observa que, no passado, as contas PJ não atraíam muito interesse das instituições financeiras.

Os bancos cooperativos também tiveram crescimento nos últimos anos e chegaram a mais de 1,6 milhão de clientes registrados até dezembro de 2023. O diretor comercial do banco cooperativo Sicoob, Francisco Reposse Júnior, afirma que as contas PJ tiveram um crescimento de 52% de 2020 a 2023.

Segundo o Banco Central, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú e Santander registraram crescimento contínuo no período de junho de 2020 a junho de 2023, mas nos últimos seis meses de 2023 tiveram estagnação no número de novas contas abertas.

As contas empresariais apresentam taxas de cobrança e condições diferentes em cada instituição. Em grande parte dos bancos digitais, a adesão à conta PJ é gratuita, mas alguns cobram por serviços utilizados, como emissão de boleto e transferências. Nos bancos tradicionais, as contas PJ são todas tarifadas e incluem pacotes com diversos serviços.

Como abrir uma conta PJ

Baixar o aplicativo ou entrar no site do banco.

Informar os dados pessoais, como número do CPF

Informar o CNPJ da empresa

Enviar documentos que comprovem os dados

O banco analisa os dados e valida ou não a abertura da conta