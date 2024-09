Pequeno produtor sustentável reposiciona chocolate da Bahia

Salvador (BA)

Chocolates de boa qualidade estão ajudando a revitalizar as antigas fazendas de cacau do sul da Bahia. O segredo está no modelo de negócio, que pode ser chamado de tree to bar (da árvore até a barra) ou bean to bar (da amêndoa até a barra). Em ambos o produtor se responsabiliza por todas as etapas da produção, começando pela extração das amêndoas (sementes) do cacau. A única diferença entre os dois é que em um o produtor planta o cacaueiro, e no outro, não.

Segundo Julianna Alves, 42, sócia da Ju Arléo Chocolates, a empresa foi uma forma de aumentar a produtividade da propriedade, que já está há 50 anos na família. O cacau produzido pela médica veterinária e pelo marido na fazenda em Uruçuca (a 293 km de Salvador) era vendido para produtores de chocolate.

Sheylla Tomás na plantação de cacau da família, que fornece parte das amêndoas usadas nos chocolates Simplicitude - José Nazal/Folhapress

Até que a filha do casal, chamada Julia, que na época tinha sete anos, pediu de presente um moinho de pedra artesanal para brincar de fazer chocolate. A brincadeira em família evoluiu para a Ju Arléo Chocolates, empresa tree to bar que utiliza parte do cacau colhido na fazenda. O restante continua a ser vendido para outros produtores. Do início da produção, em 2020, até hoje, os chocolates da empresa já receberam quatro premiações, sendo três internacionais e uma nacional.

Em Coaraci (325 km de Salvador), a Simplicitude também usa cacau de plantação própria e de produtores parceiros, conta Sheylla Tomás, 35. Ela fundou a empresa quando as vendas do cacau produzido na fazenda da família não cobriam os custos da produção.

No sul da Bahia, o cacau é cultivado no método cabruca, em que as árvores são plantadas no meio da mata atlântica nativa. O sistema tenta balancear a conservação da biodiversidade e a manutenção da produtividade da plantação, sem perder a relevância econômica.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), 2023 foi o ano mais quente do Brasil desde 1991. As mudanças climáticas são uma preocupação para o setor do cacau, mas Guilherme Moura, 49, diretor da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), lembra que o cacau cabruca, se manejado da forma correta, sofre menos com o calor que o cultivado a pleno sol, porque é protegido pela copa das árvores.

Mesmo com os benefícios da cabruca, os produtores não escapam ilesos dos efeitos das mudanças climáticas da região. "Foram dois anos de muita chuva, depois um ano de muito calor, e com isso despencou a produtividade. Hoje temos chocolate para vender porque adiantamos a compra do cacau, pegamos o estoque do ano passado, e foi o que nos salvou", conta Julianna.

Julianna Alves Torres (dir.) e Lucas Moreira Arléo (esq.), com os filhos Julia Torres Arléo e Pedro Torres Arléo, que têm linhas próprias de produtos na marca Ju Chocolates - José Nazal/Folhapress

A situação não é muito diferente para Gerson Marques, 62, presidente da Chocosul (Associação dos Produtores de Chocolate do Sul da Bahia) e dono da Chocolate Yrerê. A fazenda do empresário fica localizada em Ilhéus e é dividida entre produção de cacau e visitação para turistas. As chuvas dos últimos anos causaram perdas em ambos os negócios. Caiu a produção do cacau, e a fazenda interrompeu os passeios em diversos dias.

A Chocolate Yrerê surgiu há dez anos para suprir a demanda dos turistas que visitavam a fazenda e queriam comprar chocolate. A fazenda tem 40 hectares de plantação de cacau e 60 hectares de reserva de mata atlântica. A propriedade também faz parte de um programa de crédito de carbono em parceria com a Universidade Estadual de Santa Cruz.

O preço do cacau tem estado alto, em parte por causa da redução na safra na Costa do Marfim, um dos maiores produtores do mundo. "O aumento do preço foi importante para fazendeiros de cacau, mas afetou muito os produtores de chocolate", afirma Claudiana Figueiredo, 54, gerente regional do Sebrae em Ilhéus.

"Eu preciso comprar cacau para completar minha produção. Minha linha de chocolate consome mais cacau do que eu produzo, porque minha produtividade é pequena. Está complicado tocar a viabilidade do negócio com esse preço", diz Marques, da Yrerê.

As amêndoas são classificadas em dois grupos, o cacau comum e o fino. Os chocolates de boa qualidade são feitos com o cacau fino, que passou por processos que garantem a qualidade da semente.

Os valores movimentados pelo chocolate bean e tree to bar não são significativos, mas o grande mérito desse movimento é o reposicionamento da Bahia e do Brasil como produtores de cacau e chocolate de boa qualidade, diz Guilherme Moura, da Faeb.

De acordo com o relatório "Estudo de Mercado sobre as Micro e Pequenas Empresas Industriais (MPEI) da Cadeia de Cacau e Chocolates da Bahia" feito pelo Sebrae e pela Fieb (Federação das Indústrias do Estado da Bahia), as preocupações trabalhistas sobre a produção e o valor nutricional dos produtos têm gerado oportunidades e impulsionado o setor.

Como é feito o chocolate

As amêndoas (sementes) são extraídas do cacau;

Fermentam;

São postas para secar;

Depois de selecionadas, são torradas, descascadas, trituradas, moídas e prensadas;

Essa fase resulta no cacau 100%, que pode ser misturado com açúcar ou leite para produzir diferentes tipos de chocolate.

"Os chocolates bean to bar e tree to bar trazem uma filosofia de transparência. A pessoa que vai fazer o chocolate conhece o produtor, negocia diretamente com ele, então existe uma remuneração mais justa para quem está no campo", conta Julianna.

De acordo com levantamento feito com 167 fabricantes de chocolate de boa qualidade em 2021, realizado pelo Sebrae em parceria com a Associação Bean to Bar Brasil, mais de 90% dos negócios surgiram a partir de 2010.

Cerca de 70% do cacau utilizado na produção vem do sul da Bahia. O estado também lidera no número de empresas tree to bar (52%). No caso da produção bean to bar, São Paulo fica na frente, com 24%, e a Bahia vem em segundo, com 19%.

O levantamento ainda aponta que 78% das empresas faturaram até R$ 81 mil em 2020. Em 43%, há de 2 a 4 colaboradores, e 77% compram diretamente do produtor. Mulheres estão à frente de 57% dos negócios.