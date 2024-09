Prefeituráveis de SP prometem acesso a crédito, capacitação e foco na periferia

São Paulo

Um dos principais polos de negócios do país, a cidade de São Paulo tem 1,2 milhão de microempreendedores individuais (MEIs) e 1,1 milhão de microempresas (MEs) ou empresas de pequeno porte (EPP). O que os candidatos a prefeito propõem a esses milhões de eleitores?

Com maior ou menor ênfase, os cinco candidatos à frente nas pesquisas citam acesso a crédito, capacitação e foco nas áreas periféricas. Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB) falam em criar ou expandir polos de empreendedorismo.

Boulos batizou sua iniciativa de Centros de Oportunidade. Seguiriam o modelo dos CEUs (Centros Educacionais Unificados) e atenderiam jovens de 15 a 29 anos. Nunes e Datena prometem ampliar o projeto Teia, que oferece espaço compartilhado de trabalho e programas de qualificação. Marçal propõe incentivar a aproximação dos pequenos negócios com polos tecnológicos, centros de pesquisa e de inovação. Tabata quer criar o Capacitaí, para qualificar profissionalmente 100 mil jovens, para empreender.

Na questão do acesso ao crédito, Boulos fala em criar a Agência Municipal de Créditos, proposta semelhante à de Tabata (SP Empreendedor). Nunes propõe usar a agência de desenvolvimento ADE Sampa para ajudar pequenos negócios a conseguir taxas de juros e prazos adequados.

Ao lado das promessas, os candidatos deveriam indicar a origem dos recursos necessários para cumpri-las, diz o professor Ahmed Sameer El Khatib. "Todas as propostas apresentam pontos importantes. No entanto, é preciso saber de onde virá o dinheiro para fazer tudo isso", afirma El Khatib, coordenador do centro de estudos em finanças da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap).

Boulos propõe capacitar empreendedores com os Centros de Oportunidades. A ideia é oferecer cursos em áreas como TI, design e tecnologia ambiental, para alinhar a formação às demandas da economia digital e criativa.

O coordenador de finanças da Fecap destaca que os programas de capacitação devem ser eficazes em desenvolver as habilidades necessárias para o mercado de trabalho e a gestão de negócios. "É essencial que os instrutores e gestores sejam bem treinados e tenham experiência nas áreas de atuação propostas."

"Quando os empreendedores estão mais preparados, mais propensos a inovar, criar produtos e serviços, mais impostos são arrecadados para a cidade", explica El Khatib.

Dariane Fraga, professora da FIA Business School, ressalta que a carência de conhecimento do empreendedor pode resultar em um ciclo vicioso de inadimplência. O município, diz, tem os recursos necessários para atender os empreendedores, mas ainda há margem para novos avanços, principalmente no apoio à capacitação.

"É preciso ter ações novas no sentido de melhorar a cultura e a mentalidade do empreendedor. Principalmente a questão de planejar e controlar os gastos de maneira correta", afirma a professora.

Dariane destaca que, juntamente com a capacitação, o acesso ao crédito é relevante para o progresso dos negócios e o crescimento econômico. "É importante, porque às vezes o banco não quer emprestar. Se o empreendedor tem uma pontuação baixa, ele não pode pegar crédito."

Para fomentar a economia das periferias, Marçal apresenta em seu plano de governo, sem detalhar, projeto para estimular o microcrédito e agregar as vocações econômicas regionais, com a criação de programas de capacitação, orientação e apoio jurídico às micro e pequenas empresas.

"É um passo importante para promover o desenvolvimento econômico em regiões historicamente marginalizadas", afirma Ahmed Sameer El Khatib sobre a proposta. "Essa abordagem pode gerar empregos e renda para a população local. Garantir a continuidade e a sustentabilidade dos programas será essencial para gerar resultados de longo prazo."

Nunes propõe oferecer taxas de juros e prazos ajustados às necessidades dos empreendedores. E também quer utilizar a ADE Sampa para qualificar as empresas e fornecer as informações necessárias para a análise de crédito.

El Khatib explica que condições econômicas externas, como a inflação e a instabilidade econômica, "podem dificultar a implementação de programas de apoio aos pequenos negócios" e afetar a proposta de Nunes.

A maioria dos MEIs está localizada nas periferias da cidade. Para fomentar o empreendedorismo na região, Tabata propõe o programa Aprende e Empreende. A iniciativa pretende simplificar, desburocratizar e digitalizar a abertura de micro e pequenas empresas nas 20 regiões com o pior IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social) da cidade.

Datena indica em seu plano a criação dos Territórios do Emprego. A ideia é oferecer isenção fiscal para empresas que se estabeleçam em áreas periféricas e contratem mão de obra local.

Para El Khatib, da Fecap, a viabilidade das propostas dependerá de um planejamento estratégico. No caso de Tabata, o professor explica que o "foco em distritos com o pior IPVS é positivo, mas pode deixar de fora outras áreas que também necessitam de apoio." Quanto aos Territórios do Emprego, a atração de empresas para áreas periféricas pode ser difícil, especialmente se a infraestrutura local não for adequada.