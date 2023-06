A busca por Wilson, cão que foi crucial no resgate de crianças na selva na Colômbia

BBC News Brasil

"As buscas não terminaram", disse neste domingo (11) o Exército Nacional da Colômbia.

Enquanto a Colômbia continua comemorando o resgate com vida das quatro crianças que desapareceram por 40 dias na selva após a queda do avião em que viajavam, os militares tentam encontrar o último dos perdidos: o cão de buscas Wilson.

Tratado como herói no país, o pastor belga de seis anos foi considerado chave para encontrar várias das pistas que indicavam que as crianças estavam vivas e sozinhas no meio da selva.

Wilson vem sendo tratado como um herói na Colômbia

Vários relatos até indicam que em algum momento o cachorro encontrou as crianças sozinho e passou um tempo com elas.

Mas agora o cão está desaparecido, possivelmente perdido em uma selva perigosa e clima adverso, habitat de muitos predadores.

Sob a premissa de que "ninguém fica para trás", o Exército procura o cachorro Wilson como "mais um do batalhão".

'Desorientado' na selva

Wilson se perdeu no meio da selva amazônica colombiana durante o resgate das crianças Lesly, Soleiny, Tien e Cristin.

Elas foram finalmente encontradas em 9 de junho, graças aos esforços dos militares e de um grupo de indígenas. Agora eles estão se recuperando em um hospital em Bogotá, capital do país.

No acidente da aeronave, com exceção das crianças, todos os tripulantes morreram, incluindo a mãe, uma liderança indígena e o piloto.

O cachorro foi muito importante nos primeiros esforços de resgate e ajudou a manter viva a esperança de que as crianças ainda estivessem vivas quando encontrou uma mamadeira rosa no meio da vegetação.

O Exército informou a perda do animal na última quinta-feira. "Devido à complexidade do terreno, à umidade e às condições climáticas adversas, ele ficou desorientado", afirmaram os militares em comunicado.

No entanto, antes de se perder, várias pistas indicam que Wilson pode ter alcançado as crianças primeiro, acompanhando-as por um tempo.

Cão Wilson durante a busca pelas crianças

'Amigo de quatro patas'

A primeira dessas pistas vem diretamente dos menores. Segundo Astrid Cáceres, diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, entidade que zela pelos direitos das crianças, os menores indicaram ter encontrado um "cachorro" na selva, sem especificar se era Wilson.

Cáceres acrescentou que as crianças falaram "do cachorrinho que se perdeu, que não sabem onde estava e que os acompanhou durante algum tempo".

Acrescenta-se a esta pista que os militares afirmam ter "encontrado pegadas que seriam as dos menores e muito próximas também as que podem ser do cão".

Durante uma visita às crianças no hospital do comandante das Forças Armadas, Helder Fernán Giraldo Bonilla, as meninas Lesly e Soleiny entregaram-lhe alguns desenhos que parecem ser do cachorro Wilson.

"Wilson não ficará para trás", concluiu a nota do Exército.

Este texto foi publicado originalmente aqui.