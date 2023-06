Ainda hospitalizado, papa Francisco volta a despachar em Roma

Roma | RFI

Internado no hospital Gemelli, em Roma, o papa Francisco, 86, voltou a despachar nesta sexta (9), mas deve continuar hospitalizado ainda por alguns dias. Ele se recupera de uma operação abdominal realizada na quarta-feira (7).

"Após o café da manhã, o papa voltou a se movimentar, passando a maior parte da manhã em uma poltrona. Isso lhe permitiu ler os jornais e retomar o trabalho", informou o Vaticano em comunicado. "A equipe médica informa que o quadro clínico está melhorando gradativamente e que a evolução pós-operatória é regular."

Flores são colocadas sob a estátua do falecido papa João Paulo 2º na entrada do hospital Gemelli, em Roma, onde está internado o papa Francisco - Andreas Solaro/AFP

O pontífice foi operado sob anestesia geral, num procedimento que durou três horas, para absorver dolorosas "aderências" na parede abdominal, consequências de sua operação de cólon, em julho de 2021. A intervenção cirúrgica foi necessária devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo papa, informou sua equipe médica.

A laparotomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da cavidade abdominal. Francisco deverá passar vários dias ainda no 10º andar deste estabelecimento conhecido como "hospital dos papas", no mesmo quarto que foi utilizado em por João Paulo 2º.

As audiências do papa Francisco foram canceladas até o dia 18 de junho. No final de março, ele já havia retornado ao hospital Gemelli com uma infecção respiratória, que exigiu tratamento com antibióticos por três dias. O pontífice também sofre dores crônicas no joelho direito, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas ou uma bengala em seus deslocamentos.