Ex-líder da Escócia é presa em investigação de finanças de seu partido

Londres | Reuters

A ex-primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon foi presa neste domingo (11), segundo a rede de notícias BBC e Sky, como parte de uma investigação sobre o financiamento dentro do Partido Nacional Escocês (SNP).

Nicola Sturgeon durante discurso em uma conferência na Escócia - 1.out.22 - Andy Buchanan/AFP

A investigação policial está analisando o que aconteceu com mais de 600 mil libras arrecadadas para uma campanha pela independência escocesa em 2017, mas que podem ter sido usadas para outros fins.

Em abril, o marido de Sturgeon, Peter Murrell, e o então tesoureiro do partido foram presos e depois liberados enquanto se aguardava uma investigação mais profunda como parte do mesmo inquérito.

Nicola Sturgeon anunciou sua renúncia ao cargo em fevereiro. Uma das maiores defensoras da independência do país e primeira mulher a chefiá-lo, foi a líder mais duradoura do governo semiautônomo —ficou no poder por mais de oito anos.

Ela venceu sua primeira eleição aos 29, em 1999, e atuou como vice-primeira-ministra por sete anos antes de ser escolhida para liderar o país, em 2014. Sturgeon deixou o posto longe de concretizar seu sonho, quase uma década depois de a população da Escócia ter rejeitado a proposta de se separar do Reino Unido, em 2014.

O SNP defende, no entanto, que o brexit —contestado pela maioria dos escoceses— alterou as regras do jogo e deu margem para a convocação de um novo referendo. O objetivo do partido é tornar o território que hoje é parte do Reino Unido em um Estado autônomo e membro da União Europeia (UE).

Em novembro de 2023, a Suprema Corte britânica jogou um balde de água fria sobre o governo de Sturgeon ao decidir que Edimburgo não tem o direito de realizar uma nova consulta pública do tipo sem o consentimento do Parlamento de Londres.