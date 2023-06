Explosão de gás em churrascaria mata ao menos 31 na China

Pequim (China) | Reuters

Uma explosão de gás em uma churrascaria na noite desta quarta-feira (21) na região noroeste da China, em Ningxia, matou 31 pessoas, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, levando Xi Jinping a ordenar uma revisão de segurança em todo o país.

Sete pessoas ficaram feridas com queimaduras e cortes causados por vidros quebrados após a explosão, que foi provocada por um vazamento de um tanque de gás liquefeito de petróleo no restaurante, relatou a Xinhua nesta quinta-feira (22).

A churrascaria em Yinchuan, capital da região de Ningxia, é conhecida localmente e possui uma base de clientes fiel, de acordo com relatos da mídia. A explosão ocorreu durante o horário de pico das refeições, com estudantes do ensino médio e aposentados entre as vítimas fatais.

Explosão em churrascaria na China - Reuters

A explosão, que ocorreu na véspera de um feriado prolongado, quando milhões de turistas são esperados nas estradas durante o Festival do Barco-Dragão, levou Xi a convocar todas as regiões a corrigir os riscos de segurança e "perigos ocultos".

Acidentes devido a explosões de gás e produtos químicos não são incomuns na China, apesar dos esforços feitos ao longo dos anos para melhorar a segurança. Em 2015, uma série de explosões na cidade portuária do norte de Tianjin matou 173 pessoas.