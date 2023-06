Irã apresenta seu primeiro míssil balístico hipersônico

Teerã | AFP e Reuters

O Irã apresentou nesta terça-feira (6) seu primeiro míssil balístico hipersônico de fabricação nacional, em um anúncio que deve aumentar as preocupações ocidentais com a capacidade bélica de Teerã.

A agência estatal de notícias IRNA publicou fotos do míssil batizado de Fattah em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Ebrahim Raisi e de comandantes do Guarda Revolucionária do Irã, unidade de elite que, além de liderar a segurança nacional, exerce grande influência política no regime.

"O míssil hipersônico Fattah tem alcance de 1.400 km e é capaz de penetrar todos os escudos de defesa", disse Amirali Hajizadeh, chefe da força aeroespacial da Guarda. "É um grande salto geracional."

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, durante cerimônia de lançamento do novo míssil balístico chamado de 'Fattah', em Teerã - 6.jun.23 - IRGC/WANA/Reuters

Mísseis hipersônicos podem voar pelo menos cinco vezes mais rapidamente que a velocidade do som e em uma trajetória complexa, o que dificulta sua interceptação por sistemas de defesa antiaérea. De acordo com a mídia estatal, o Fattah atinge velocidade máxima de 15.000 km/h.

"Ele pode contornar os sistemas antimísseis mais avançados dos Estados Unidos e do regime sionista, incluindo o Domo de Ferro", disse a TV estatal iraniana, em referência ao célebre modelo israelense que, segundo Tel Aviv, é capaz de interceptar 90% dos mísseis disparados contra seu território.

Em novembro, o Irã havia anunciado a fabricação do armamento, levantando preocupações na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) em relação ao programa nuclear iraniano.

Para o diretor da AIEA, Rafael Grossi, o anúncio não deve influenciar as negociações sobre o programa nuclear. As tratativas entre Teerã e o governo americano estão paralisadas desde setembro passado.

Grandes mísseis balísticos, do tipo que levam armas nucleares, chegam a velocidades altíssimas perto do momento de atingir o alvo, mas seguem uma trajetória considerada previsível —e, portanto, são mais fáceis de serem interceptados. A vantagem dos novos hipersônicos é poder manobrar.

Esses modelos, em estudo desde a Guerra Fria, ganharam destaque em todo o mundo ao integrarem o pacote de "armas invencíveis" anunciado pelo presidente russo, Vladimir Putin, em 2018. Rússia, Coreia do Norte e Estados Unidos anunciaram que já testaram esse tipo de armamento.

O 'Fattah', primeiro míssil balístico hipersônico iraniano, apresentado nesta terça (6) por Teerã - 6.jun.23/IRGC/WANA/Reuters

Após anos de um desenvolvimento problemático, Washington testou pela primeira vez de forma completa um míssil hipersônico em dezembro do ano passado. Em março, no entanto, a Força Aérea americana cancelou seu principal programa. O motivo foi um novo fracasso em teste do AGM-183A ARRW (sigla em inglês para Arma de Reação Rápida Lançada do Ar, mas que soa como "flecha").

Um modelo russo já em operação é o planador hipersônico Avangard. A diferença é que a arma, com capacidade para levar uma ogiva nuclear, é lançada do solo por um míssil intercontinental até atingir a altitude de ação. Outro modelo hipersônico russo é o Tsirkon, míssil de cruzeiro que voa a altitudes menores e foi desenhado para ser uma arma lançada por navios contra alvos marítimos. E há também o Kinjal, mais básico, na forma de um míssil balístico lançado de aviões, já empregado na Ucrânia.

A China correu atrás e, no ano passado, surpreendeu analistas ocidentais com o que pareceu ser o teste de um planador hipersônico. Além disso, tem em operação outro modelo do gênero, o DF-17. Neste ano, anunciou um míssil desenhado para ataque a porta-aviões, diferencial ofensivo dos rivais nos EUA.