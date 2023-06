Milhares de pessoas protestam contra governo nacionalista na Polônia

Varsóvia | AFP e Reuters

Meio milhão de pessoas protestou neste domingo (4) em Varsóvia, na Polônia, contra o governo, a poucos meses das eleições legislativas, de acordo com números divulgados pelas autoridades municipais.

"A prefeitura calcula [a participação] em 500 mil neste momento", disse à agência de notícias AFP Jan Gabriec, porta-voz dos organizadores da passeata, que aparenta ser a maior realizada desde a queda do comunismo. Convocada pela oposição, a multidão saiu às ruas da capital polonesa para a "maior manifestação em 30 anos", segundo os organizadores, que esperavam reunir 300 mil pessoas.

Manifestantes, com bandeiras com as cores polonesas e da União Europeia, responderam à convocação do líder do Plataforma Cívica, principal partido de oposição, e do ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk para protestar contra "o custo de vida, o golpe e a mentira, e a favor da democracia e da UE".

Algumas pessoas seguravam máscaras do líder da sigla no poder, Jaroslaw Kaczynski, com "vergonha" escrito. Milhares de pessoas também realizaram protestos em outras cidades e vilas polonesas.

"Participei de muitas passeatas, mas nunca vi uma manifestação deste tamanho, com tanta energia, sinto que é um avanço como o de 4 de junho de 1989", disse Jacek Gwozdz, 51, especialista em TI, em Varsóvia.

Em um breve discurso, Tusk destacou que a missão da oposição é de "importância comparável" à das dos anos 1980 e à da luta contra o comunismo na época. "A democracia morre em silêncio, mas vocês levantaram a voz pela democracia hoje, o silêncio acabou, vamos gritar", disse ele em um discurso no final da marcha. "Há meio milhão de pessoas nas ruas de Varsóvia, é um recorde absoluto."

Tusk pediu unidade, apesar das diferenças na oposição, e prometeu uma vitória nas eleições que serão realizadas em outubro ou novembro. A manifestação coincidiu com o 34º aniversário dos primeiros pleitos parcialmente livres na Polônia, que aceleraram a queda do comunismo na Europa.

Em junho de 1989, uma votação deu a vitória a um governo liderado pelo sindicato Solidariedade e desencadeou uma série de eventos que culminaram na queda do Muro de Berlim, em novembro.

Pesquisas de opinião mostram que a eleição deste ano será acirrada, com a Guerra da Ucrânia dando um impulso ao governista Lei e Justiça (PiS), que emergiu como voz importante contra o Kremlin na Europa.

A oposição tem lutado para conseguir apoio, apesar das críticas em casa e no exterior ao PiS, acusado de corroer o Estado de Direito, fazendo da mídia estatal porta-voz do governo e endossando a homofobia.

O premiê Mateusz Morawiecki nega subverter quaisquer normas democráticas e diz que seu objetivo é proteger os valores cristãos tradicionais contra pressões do Ocidente e tornar a economia mais justa.