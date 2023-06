'Oxigênio de submarino vai durar mais do que pensam', diz ex-passageiro que visitou Titanic

BBC News Brasil

O empresário Oisin Fanning, que já participou de uma viagem no Titan até o local de naufrágio do Titanic, disse conhecer algumas das pessoas que estão no submersível desaparecido no oceano desde domingo (18).

Equipes de resgate estão em uma corrida contra o tempo para encontrar o veículo turístico que tinha como objetivo visitar os destroços do Titanic. Cinco pessoas estão a bordo. Fanning acha que as pessoas a bordo sabem como maximizar seu suprimento de oxigênio, previsto para durar até a manhã desta quinta-feira (22).

'Oxigênio de submarino vai durar mais do pensam', diz ex-passageiro que visitou Titanic a bordo do Titan - Reuters

"Eles vão tentar preservar o oxigênio", disse Fanning. "Eles farão de tudo para se manterem calmos, respirarem superficialmente e preservarem o oxigênio pelo maior tempo possível."

Ele afirmou à BBC News que os participantes acordam às 4h e que os procedimentos de segurança são feitos por cerca de quatro a cinco horas antes de o veículo submergir.

Nesta quarta-feira (21), mais três embarcações chegaram ao local de busca, uma delas com recursos de sonar de varredura lateral. Acredita-se que as pessoas a bordo do submersível Titan tenham menos de 24 horas de suprimento de oxigênio.

Onde estão acontecendo as buscas?

A tripulação do submarino perdeu contato com seu navio de base na superfície, o Polar Prince, uma hora e 45 minutos depois de iniciar a descida em direção aos destroços do Titanic.

Na terça-feira (20), às 13h na costa leste dos EUA (14h em Brasília), a Guarda Costeira dos Estados Unidos estimou que restavam cerca de 40 horas de suprimento de oxigênio no submarino. Ou seja, haveria suprimento até aproximadamente 6h da manhã de quinta, no horário de Brasília.

Os destroços do Titanic estão a cerca de 700 km ao sul da cidade de St. John's, no Canadá, embora a missão de resgate esteja sendo executada a partir de Boston, nos EUA.

Agências, militares e empresas dos Estados Unidos e do Canadá que atuam em águas profundas estão ajudando na operação de resgate, usando aviões militares, um submarino e boias de sonar.

O Polar Prince está recebendo na área o apoio do navio para lançamento de cabos Deep Energy, enquanto o navio de abastecimento Atlantic Merlin está a caminho. O capitão Jamie Frederick, da Guarda Costeira dos EUA, afirmou que equipes "estão trabalhando sem parar" durante as "complexas ações de busca".

O professor Alistair Greig, especialista em submarinos da University College London, diz que um dos grandes problemas é que os socorristas não sabem se devem procurar na superfície ou no fundo do mar — é "muito improvável" o submarino estar no meio do caminho, diz, acrescentando que cada um desses pontos (superfície ou fundo do mar) traz seus próprios desafios.

