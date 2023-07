EUA acusam líder de think tank sobre segurança de atuar como agente chinês

Nova York | Reuters

O líder de um renomado think tank americano é acusado de agir como um agente chinês e tentar intermediar a venda de armas e petróleo iraniano, disseram promotores federais em Nova York nesta segunda-feira (10).

Em 2016, Gal Luft, um cidadão americano e israelense, teria recrutado e pagado um ex-funcionário de alto escalão do governo dos Estados Unidos em nome de diretores baseados na China. Sem se registrar como agente estrangeiro, como exige a lei, Luft o teria pressionado a apoiar políticas favoráveis a Pequim e redigido comentários em nome do funcionário para um jornal chinês.

Bandeiras dos Estados Unidos e da China expostas antes de encontro entre o vice-premiê chinês, He Lifeng, e a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em Pequim - Mark Schiefelbein - 8.jul.23/via Reuters

Os promotores não identificaram o ex-funcionário, mas disseram que ele trabalhava como assessor do então presidente republicano Donald Trump.

Luft, que também é ex-oficial do exército israelense, teria negociado um acordo para empresas chinesas venderem armas para países como Líbia, Emirados Árabes Unidos e Quênia, apesar de não ter licença para fazê-lo. Ele também é acusado de marcar reuniões entre autoridades iranianas e uma empresa de energia chinesa para discutir acordos de petróleo, apesar das sanções ao país do Oriente Médio.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Em fevereiro, ele foi preso no Chipre sob acusações dos EUA, mas fugiu depois de ser libertado sob fiança enquanto aguardava a extradição, disseram os promotores. Atualmente, ele não está sob custódia dos EUA.

Na ocasião, uma conta em seu nome no Twitter, com mais de 15 mil seguidores, publicou que a detenção tinha "motivos políticos". "Nunca fui um traficante de armas", teria dito pela rede social. Ele não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters.

Em vídeo, o ex-oficial israelense Gal Luft diz que sua prisão tem motivação política - Reprodução via New York Post

Na semana passada, o jornal New York Post publicou um vídeo de 14 minutos do ex-oficial israelense em que ele acusa a família do atual presidente americano, Joe Biden. De acordo com o seu relato, ele teria sido preso no Chipre para que não testemunhasse perante um comitê da Câmara.

Luft é codiretor do Instituto para Análise da Segurança Global, que se descreve como um think tank com sede em Washington focado em energia, segurança e tendências econômicas. A organização tampouco respondeu a um pedido de comentário.