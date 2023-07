EUA aumentam pressão sobre China para combater crise global do fentanil

The New York Times

Quatro anos atrás, um esforço conjunto dos dois países para impedir que o fluxo de fentanil produzido na China chegasse aos Estados Unidos parecia prestes a decolar. Pequim tinha divulgado uma nova lei abrangente que proibia o opioide sintético, levando o governo Trump a elogiar o líder chinês, Xi Jinping, por "um gesto humanitário maravilhoso".

Logo, agentes da lei chineses e americanos uniram forças para investigar e processar os traficantes de fentanil na China.

Mas hoje a cooperação entre os dois países chegou a um impasse. Os esforços mútuos para reprimir o narcótico responsável por dezenas de milhares de overdoses nos Estados Unidos a cada ano foram frustrados por tensões geopolíticas maiores sobre comércio, direitos humanos, Rússia e Taiwan.

A falha em cooperar na interdição do fentanil é emblemática das diversas maneiras como o relacionamento bilateral encalhou.

Em parte para tentar fazer que outros países pressionem a China a se esforçar mais para conter o fluxo de substâncias químicas usadas para produzir fentanil, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, liderou na sexta-feira (7) a primeira reunião virtual de uma coalizão global que visa acabar com a ameaça de drogas sintéticas perigosas.

Blinken disse em seu discurso de abertura que quase 110 mil americanos morreram de overdose de drogas no ano passado; dois terços dessas mortes envolveram opioides sintéticos, o principal assassino de americanos de 18 a 49 anos. É "um problema que nenhum país pode resolver sozinho", disse ele.

A China foi convidada a se juntar à coalizão inicial de cerca de 84 países que concordaram em se envolver no esforço, mas não deu qualquer indício de que pretende participar, disse Todd Robinson, secretário de Estado adjunto para narcóticos e repressão judicial. Por outro lado, o governo do México, outro país crítico na cadeia de abastecimento de fentanil e outros opioides mortais, comprometeu-se a participar.

A questão também deverá ser levantada em reuniões nesta semana em Pequim entre a secretária do Tesouro, Janet Yellen, e autoridades chinesas. Este ano, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro impôs sanções a empresas chinesas e mexicanas suspeitas de produzir pílulas de fentanil, parte de um esforço mais amplo de Washington para reprimir a fonte da crise mortal.

A visita de Yellen se segue à viagem de Blinken a Pequim no mês passado, durante a qual ele pediu à China que retome a cooperação com os Estados Unidos no controle de narcóticos.

Pequim congelou a comunicação com Washington sobre o assunto depois que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou Taiwan em agosto passado.

Durante a visita de Blinken, o secretário disse a repórteres que os dois países concordaram em "explorar a criação de um grupo de trabalho ou esforço conjunto" para combater o tráfico de fentanil.

Mas quaisquer perspectivas de cooperação desapareceram poucos dias depois, quando promotores federais dos EUA anunciaram o indiciamento de quatro empresas chinesas acusadas de traficar produtos químicos usados por cartéis mexicanos para fabricar grandes quantidades de fentanil vendidas nos Estados Unidos.

Desde então, a China atacou os Estados Unidos por causa da questão das drogas, acusando o país de transferir a culpa por seus próprios problemas sociais para Pequim e negar seus fracassos na luta contra a epidemia de fentanil.

"Os Estados Unidos devem enfrentar seus próprios problemas e não se esquivar das doenças", disse um comentário recente no Diário do Povo, porta-voz do Partido Comunista Chinês. "Atacar e difamar a China não vai curar o problema crônico do abuso de drogas nos Estados Unidos, mas apenas atrasar o problema do controle de drogas nos Estados Unidos, gerando uma crise social maior."

A China fala por experiência quando se trata de drogas, costuma-se dizer. O país foi vítima do comércio explorador de ópio da Grã-Bretanha durante o século 19.

"Devido à memória dolorosa da Guerra do Ópio, a China é o país do mundo que mais odeia as drogas", disse um editorial no mês passado no Global Times, um tabloide do partido.

O fentanil praticamente não tem mercado doméstico na China, e analistas dizem que isso deu a Pequim menos incentivo para regulamentar seus precursores químicos, que também têm uma série de usos legais na indústria médica.

Em vez disso, Pequim provavelmente vê a crise do fentanil como algo para dominar Washington, num momento em que se frustra com as medidas dos EUA que considera impositivas.

Estas incluem a restrição do acesso chinês à tecnologia avançada de semicondutores e o fortalecimento dos laços de segurança entre os EUA e os vizinhos da China, como Japão, Coreia do Sul e Filipinas. Analistas dizem que Pequim vai querer algo valioso em troca de concordar em ajudar o governo Biden sobre o fentanil.

Alguns analistas chineses culpam a política doméstica dos EUA por impulsionar a crescente pressão do governo Biden sobre a China em relação ao fentanil.

"As políticas antidrogas nos Estados Unidos têm sido fracas, e o ano das eleições presidenciais está chegando", disse Wu Xinbo, reitor de estudos internacionais da Universidade Fudan, em Xangai. "Isso dá ao Partido Republicano a oportunidade de atacar os democratas e o governo Biden. É por isso que vemos os EUA exagerando nessa questão."

A China proibiu todas as variantes do fentanil em 2019, cumprindo a promessa de Xi ao ex-presidente Donald Trump. Em consequência, as exportações diretas de produtos químicos relacionados ao fentanil para os Estados Unidos despencaram.

Mas especialistas dizem que a fiscalização chinesa se atenuou progressivamente quando ficou claro para Pequim que o governo Trump não suspenderia as tarifas comerciais impostas à China um ano antes.

Isso levou a um aumento no envio de precursores químicos para o México, onde os cartéis de drogas fabricam e despacham grande parte do fentanil que acaba nos Estados Unidos.

Para analistas, a disputa sobre o fentanil salienta diferenças fundamentais em como Washington e Pequim abordam sua rivalidade. O governo Biden acredita que pode competir com a China em questões estratégicas como segurança e tecnologia e, ao mesmo tempo, cooperar em questões de interesse mútuo, como mudança climática e controle de drogas.

"A China disse 'Não, não estamos interessados nessa proposta'"; se vocês quiserem cooperar nessa questão, precisam cooperar no relacionamento estratégico, disse Vanda Felbab-Brown, membro sênior da Brookings Institution e especialista em política global de drogas.

Ela instou Washington a se coordenar com outros países para pressionar a China e considerar ferramentas mais punitivas, como sanções, para obter a cooperação chinesa contra o tráfico de drogas.