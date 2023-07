Festival do Orgulho LGBT+ na Geórgia é invadido por 2.000 pessoas e cancelado

Reuters

Um grupo de cerca de 2.000 pessoas invadiu o Festival do Orgulho LGBTQIA+ na capital da Geórgia, Tbilisi, neste sábado (8), vandalizando o espaço do evento, que teve de ser cancelado. Não há relato de feridos.

Grupo de invasores que entrou em conflito com a polícia - Irakli Gedenidze/Reuters

Os invasores agitavam bandeiras da Geórgia e carregavam símbolos religiosos –o país tem uma maioria religiosa de cristãos ortodoxos.

Alexander Darakhvelidze, vice-ministro do Interior, afirmou que o evento era difícil de ser policiado por sua estrutura aberta.

"Conseguimos evacuar os participantes e organizadores do evento", disse Darakhvelidze a repórteres."Ninguém se feriu e a polícia está tomando as medidas necessárias."

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

A diretora do Tbilisi Pride confirmou à agência de notícias Reuters que todos os participantes do evento foram levados para um local seguro, mas criticou a forma com a qual as autoridades fizeram a segurança do evento –que, segundo ela, foi realizado em local privado pelo segundo ano consecutivo por questões de segurança.

Mariam Kvaratskhelia afirmou que grupos de extrema-direita vinham incitando publicamente a violência contra ativistas LGBT+ nos últimos dias e que a polícia e o ministério do Interior se recusaram a investigar esses episódios.

A Geórgia aspira fazer parte da União Europeia, mas o partido governista Georgian Dream enfrenta críticas crescentes de grupos de direitos humanos e da UE por episódios apontados como autoritários.

Após violentos protestos de rua em março, o partido retirou um projeto de lei que exigiria de ONGs que recebessem mais de 20% de seu financiamento do exterior a se registrarem como "agentes de influência estrangeira". Críticos afirmam que o projeto guarda semelhanças com a legislação russa, que além de ONGs também tem efeito sobre a mídia.

Apesar da Geórgia ter aprovado leis contra discriminação e crimes de ódio, grupos de direitos LGBT+ afirmam que não há proteção adequada a essa comunidade.

Há dois anos, vários jornalistas foram espancados durante ataques ao Festival do Orgulho LGBT+ em Tbilisi. Um deles, o cinegrafista Alexander Lashkarava, foi encontrado morto em sua casa posteriormente, provocando uma onda de protestos na capital do país.

A Geórgia, pequena ex-república soviética, tem intenções de integrar a União Europeia e a Otan, aliança militar ocidental, e mantém uma relação com a Rússia marcada por ambiguidades. Sua população, por outro lado, é fortemente contra a política do país de Vladimir Putin.