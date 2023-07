Ocidente vê dificuldades para cumprir promessa de fazer Rússia pagar custo da guerra

Bruxelas | The New York Times

Os Estados Unidos e a Europa discutem há meses como pagar a reconstrução da Ucrânia após a guerra. Enquanto a Rússia ataca cidades, fábricas e infraestrutura no país, os custos estimados aumentaram para US$ 500 bilhões (R$ 2,3 trilhões), com alguns especialistas citando até US$ 1 trilhão (R$ 4,7 trilhões).

Uma solução pareceu brilhante por sua simplicidade: que melhor maneira de saldar a conta e defender uma tese moral do que fazer a Rússia pagar? Mas isso se mostrou muito mais difícil do que se imaginou inicialmente e parece cada vez menos plausível. Especialistas alertam que provavelmente violaria o direito internacional e poderia abrir um precedente perigoso para os países tomarem os bens de outros.

Catedral da Transfiguração, em Odessa, na Ucrânia, destruída após ataque russo com mísseis - Oleksandr Gimanov - 23.jul.23/AFP

O dinheiro parecia ao alcance; desde o início da invasão russa, os países ocidentais congelaram mais de US$ 330 bilhões (R$ 1,5 trilhão) em ativos do Banco Central da Rússia mantidos no exterior.

Líderes do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias do mundo, disseram neste mês que os ativos congelados "permanecerão assim até que a Rússia pague os danos que causou à Ucrânia". Mas eles reconheceram "a necessidade de estabelecer um mecanismo internacional de reparação de danos".

Com a maior parte da quantia —US$ 217 bilhões— congelada na União Europeia (UE), a principal líder do bloco, Ursula von der Leyen, prometeu em junho, em evento sobre a reconstrução da Ucrânia, apresentar "até as férias de verão" no continente uma maneira legal de usar os ativos russos em benefício de Kiev.

Mas a declaração causou desconforto entre autoridades do bloco, que há meses estão envolvidos em discussões sobre a ideia e a consideram cada vez mais complicada. Quais são os obstáculos?

Especialistas afirmam que a apreensão definitiva de ativos estatais russos acarretaria riscos legais e financeiros significativos. De acordo com a lei internacional, os ativos poderiam ser confiscados por meio de uma votação no Conselho de Segurança da ONU, uma decisão da Corte Internacional de Justiça ou um acordo pós-guerra. Nenhuma dessas opções parece muito provável.

A Rússia, como membro do Conselho de Segurança, vetaria essa votação. Nenhum acordo pode ser alcançado enquanto a guerra ainda estiver acontecendo. E nenhum caso foi apresentado ao tribunal. Se fosse, a lei internacional argumenta contra o confisco dos ativos do Banco Central da Rússia, ato que seria uma violação de sua soberania, segundo especialistas em direito. A Corte Internacional de Justiça decidiu há mais de uma década que os tribunais domésticos italianos tinham violado a soberania da Alemanha moderna ao ordenar reparações relacionadas ao trabalho forçado no período nazista.

"Para evitar riscos para uma única jurisdição, deve ser um movimento bem elaborado, coordenado e orquestrado entre as nações ocidentais", disse Douglas Rediker, membro sênior da Brookings Institution, com sede em Washington. "E isso é difícil de conseguir. A questão principal é que os ativos de bancos centrais devem ser sacrossantos. Trata-se da soberania dos Estados."

Nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse ao Congresso no mês passado que o confisco de ativos russos congelados no país provavelmente exigiria uma mudança na lei americana.

As autoridades europeias avaliaram em um relatório confidencial que não havia "nenhuma via legal confiável que permitisse o confisco de bens congelados ou imobilizados com base apenas no fato de esses bens estarem sob medidas restritivas da UE". Quais são as opções?

A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, concentrou-se no que descreveu como a solução mais segura: canalizar os lucros obtidos pelas financeiras com sede na Europa que detêm os ativos para a Ucrânia. Segundo a comissão, essa opção poderia gerar cerca de € 3 bilhões (R$ 15,6 bilhões) por ano.

Assim, a soma dos ativos russos congelados não seriam afetados caso algum dia precisassem ser devolvidos. A maioria dos ativos congelados é mantida pela Euroclear, empresa com sede em Bruxelas que lida com transações internacionais e custódia de ativos para bancos centrais e comerciais globais.

Devido às sanções, os ganhos relacionados aos ativos foram impedidos de voltar à Rússia. Em vez disso, o dinheiro dessas transações foi se acumulando no balanço da Euroclear, aumentando-o em cerca de € 125 bilhões (R$ 652,7 bilhões) desde o início da guerra. Cumprindo os requisitos regulatórios, a firma investiu o dinheiro adicional e ganhou cerca de € 1,7 bilhão (R$ 8,8 bilhões) no primeiro semestre do ano.

Em circunstâncias normais, a empresa decidiria o que fazer com esse dinheiro. Mas, dadas as incertezas, o conselho da companhia deixou esse lucro de lado. A Euroclear disse estar preocupada em minimizar "potenciais riscos jurídicos, técnicos e operacionais" que poderiam advir das propostas da comissão.

Esses lucros já foram tributados pela Bélgica, onde está sediada, de acordo com a lei, arrecadando cerca de US$ 111 milhões (R$ 525 milhões), que o premiê Alexander de Croo prometeu transferir a Kiev.

Mas a proposta da Comissão Europeia aumentaria substancialmente as receitas dos lucros, aumentando assim o que poderia ser transferido para o país ora invadido. Em paralelo, alguns ex-funcionários do governo Joe Biden propuseram usar os ativos congelados da Rússia de forma criativa para que possam beneficiar a Ucrânia, sem serem transferidos diretamente para ela.

Uma ideia apresentada por Daleep Singh, ex-vice-conselheiro de Segurança Nacional para economia internacional do governo dos EUA, é colocar os ativos imobilizados numa conta caucionada que pode ser usada pela Ucrânia como garantia para novos títulos que possa emitir. Se Kiev conseguir pagar a dívida com sucesso –num período entre 10 e 30 anos–, a Rússia poderia recuperar seus ativos congelados.

Quais são as preocupações persistentes? Mesmo a mais recente ideia da UE, que segundo a Comissão reduziria os riscos legais e financeiros para a Europa, despertou preocupação do Banco Central Europeu (BCE) e de alguns países do bloco, que pediram uma abordagem mais cautelosa. Com o prazo do verão já ultrapassado, qualquer proposta de nova lei para fazer uso dos ativos russos foi adiada para o outono.

Um relatório interno elaborado no mês passado por autoridades europeias listou as preocupações do BCE. "As implicações podem ser substanciais, de acordo com o BCE", disse o relatório. "Isso pode levar a uma diversificação das reservas de ativos denominados em euros, aumento dos custos de financiamento para soberanos europeus e levar à diversificação do comércio." Cerca de US$ 2 trilhões em reservas globais são mantidos em euros, a segunda moeda mais popular depois do dólar americano.

A comissão argumentou que o risco já havia sido assumido quando os aliados da Ucrânia decidiram congelar os ativos russos e que, de acordo com o plano proposto, esses ativos permaneceriam intactos e poderiam ser recuperados no futuro, protegendo a Europa de qualquer ação legal de Moscou.

Tributar os lucros gerados pelo investimento dos ativos "não deve afetar a estabilidade financeira da União", escreveram autoridades europeias no relatório, e "reduziria consideravelmente os riscos legais".