São Paulo

O desempenho eleitoral neste domingo (13) de Javier Milei, da coalizão A Liberdade Avança, joga a economia argentina em um novo ciclo de deterioração, com potencial de aprofundar radicalmente os problemas socioeconômicos do país antes da eleição, com primeiro turno marcado para 22 de outubro.

O primeiro impacto se dará via inflação. Nesta segunda (14), o dólar "blue", referência para o dia a dia, era cotado a 680 pesos, com alta de 12% em relação a sexta. Com preços no país lastreados na moeda americana no câmbio paralelo, só isso deverá dar novo impulso à inflação, acumulada em 115,6% nos últimos 12 meses.

O candidato à Presidência da Argentina Javier Milei celebra resultado das eleições primárias, em Buenos Aires - Alejandro Pagni - 13.ago.23/AFP

Em Nova York, o valor dos títulos da dívida argentina afundaram 12%, minando o que resta da confiança internacional, impactando também as chances de o atual governo segurar as cotações do dólar. Ato contínuo, as ações argentinas caíram cerca de 17% em dólares.

Milei, 52, propõe a dolarização da economia argentina e, numa proposta mais radical —e mal explicada—, a extinção do Banco Central. Mesmo que ele não vença o pleito à frente, o impulso inicial dos argentinos será comprar dólares o quanto antes, alimentando sua cotação e a inflação. Pois, para a dolarização, o governo teria de fazer uma maxidesvalorização do peso pelo câmbio oficial.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo; aberta para não assinantes. Carregando...

Como reação ao desempenho de Milei, o Banco Central desvalorizou nesta segunda em 18% a moeda argentina diante do dólar oficial, para 350 pesos. Mesmo assim, ele está mais de 90% abaixo do "blue". Algumas consultorias estimam que, com a dolarização total, o valor do "blue" possa superar 2.000 pesos.

Milei sustenta que a economia argentina já é dolarizada e que seria natural o que propõe.

De fato, segundo o Indec, o IBGE do país, os argentinos tinham no final do ano passado US$ 261,8 bilhões (R$ 1,3 trilhão) guardados em casa, em cofres de empresas e bancos ou em contas externas regularizadas. O valor equivale a quase toda a dívida bruta argentina, de US$ 276,7 bilhões (R$ 1,4 trilhão).

É improvável, porém, que os argentinos voltem a colocar esse dinheiro em circulação, em um sistema bancário formal e dolarizado, frente ao desarranjo das contas públicas do país, que precisa muito de recursos para financiar o Estado e de montanhas de subsídios dirigidos à população mais pobre.

Se hoje o governo imprime pesos para pagar as contas, como faria sem poder emitir dólares? Está fresco na memória os chamados "corralitos", com o confisco da poupança dos correntistas nos anos 2000.

Nos últimos dez anos, a taxa de pobreza no país saltou 15 pontos percentuais, levando 19,7 milhões dos 45 milhões de argentinos a essa condição. Para manter o tecido social, o país imprime pesos e despeja enormes subsídios às famílias, de contas de luz e gás a transferências de dinheiro que, direta ou indiretamente (via deduções de imposto), chegam a 95% das crianças e jovens com menos de 17 anos.

Em 2022, o Estado pagou 79% do custo da luz e 71% do gás a todos os conectados à rede. Segundo o Cippec, centro de políticas públicas apartidário, esses subsídios representaram 82% do déficit fiscal. Os subsídios em transportes (a gasolina custa menos da metade da brasileira, pelo câmbio paralelo) e energia consomem quase o dobro dos gastos em saúde e quase um terço a mais que a educação.

Também na última década, o funcionalismo nas três esferas de governo aumentou de 2,7 milhões para 3,4 milhões (17,4 pontos percentuais acima do crescimento populacional), segundo o Instituto Argentino de Análise Fiscal. Por fim, o sistema previdenciário é altamente deficitário, com a maioria (55%) dos 9 milhões de aposentados não tendo contribuído, de acordo com o Idesa (Instituto de Desenvolvimento Social Argentino). Só 23% dos benefícios foram concedidos com a totalidade dos aportes.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados; exclusiva para assinantes. Carregando...

Milei promete contornar essas despesas reduzindo o gasto público em 15% por meio de uma reforma do Estado —mas não explica o que aconteceria aos mais pobres e altamente dependentes dos subsídios.

O candidato, que obteve 30% dos votos nas primárias, ainda está longe da vitória. Afinal, eleitores mais moderados que votaram nos pré-candidatos do Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich e Horacio Rodríguez Larreta, somaram 28,3%. E os da Unión por la Patria, de Sergio Massa e Juan Grabois, angariaram 27,3%. Somadas, as duas forças têm 55,6%. Resta saber quantos deles embarcariam nas propostas radicais do vencedor deste domingo. Mas, até a eleição, o "efeito Milei" fará estragos, aprofundando as dificuldades que o novo presidente argentino —quem quer que seja— terá pela frente.