Brasileiros repatriados de Israel serão levados de graça a seus estados, diz governo

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse à Folha nesta quarta-feira (11) que o governo brasileiro aceitou uma proposta da Azul para a companhia aérea transportar de graça brasileiros repatriados de Israel para seus estados.

Por meio de nota, a empresa confirmou que tomou a iniciativa da medida e "se colocou à disposição do Palácio do Planalto para apoiar na logística de interiorização dos brasileiros que foram resgatados de Israel pela Força Aérea Brasileira em virtude do conflito na região".

A Azul Linhas Aéreas afirmou que vai atender todos que estão voltando ao Brasil pela FAB, levando-os do ponto de chegada no Brasil até seus destinos finais no país. Um brasileiro que chegou a Brasília e que seja de São Paulo, por exemplo, será transportado da capital federal para a cidade paulistana pela aérea de graça.

A companhia frisou que não vai compartilhar informações específicas dos deslocamentos realizados em respeito à privacidade desses cidadãos, mas que toda sua malha aérea está à disposição.

Múcio está em Pernambuco para uma agenda do governo federal que fará anúncios na área da Segurança Pública.

O ministro da Defesa confirmou que o governo segue em negociações para tentar repatriar brasileiros que estão na Faixa de Gaza. Ainda segundo ele, cerca de 2.300 brasileiros —sem contar os 211 que já voltaram no primeiro voo— demonstraram interesse em voltar por meio de voos da FAB.