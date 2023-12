República Tcheca mergulha em luto, sob chuva e neve, em memória de vítimas de atentado

Praga | Reuters

Sinos tocaram em toda a República Tcheca neste sábado (23), e bandeiras foram hasteadas a meio mastro enquanto a população lamenta as vítimas do pior ataque a tiros do país em 30 anos. Na quinta-feira (21), um atirador matou 14 pessoas em uma universidade no centro de Praga e depois cometeu suicídio, ao ser encurralado pela polícia.

O arcebispo Jan Graubner celebrou uma missa na catedral de São Vito, no Castelo de Praga, a residência presidencial, e o país fez um minuto de silêncio ao meio-dia —as pessoas pararam nas ruas em meio a chuva e neve intensas, e nos shoppings durante as compras de Natal.

Em meio à chuva, pessoas fazem um minuto de silêncio em Praga pelas vítimas do atentado - David W Cerny - 23.dez.23/Reuters

Além dos mortos, o ataque a tiros na Faculdade de Artes da Universidade Charles, no centro de Praga, deixou 25 feridos, dentre os quais 13 em estado grave. O atirador era um estudante de 24 anos da própria instituição de ensino.

Parentes, amigos e colegas expressaram condolências nas redes sociais, e as pessoas em luto continuaram a trazer velas e flores para memoriais improvisados do lado de fora do prédio da Faculdade de Artes, bem como para a sede da Universidade Charles, que fica próxima.

"Somos de uma cidade muito pequena, perto de Praga, de Louny, e uma de nossas vizinhas morreu aqui", disse Vlasta Roflik. "Ela era professora de música. É muito triste."

Vera Eliaskova contou que sua amiga estava na escola durante o ataque. "Ela estava no quarto andar. Seu colega correu para a porta dela e disse para ela se trancar e se proteger. Ela se protegeu embaixo da mesa", afirmou. "Eu a vi ontem e senti pena dela. Ela ainda estava tremendo."

Antes do atentado na quinta-feira, a polícia informou que o atirador matou seu pai em casa, nos arredores de Praga. A análise balística também relacionou uma arma encontrada na casa do estudante aos assassinatos de um homem e um bebê de dois meses na semana passada.

A República Tcheca, um país de 10,9 milhões de habitantes, tem leis de armas relativamente flexíveis, e mais de 300 mil pessoas possuem legalmente cerca de 1 milhão de armas, principalmente para autodefesa, esporte e caça. Mas atentados com tiros são raros —foram apenas dois ataques na última década, em menor escala.

O presidente da Câmara alta do Parlamento, Milos Vystrcil, disse que o país, é claro, debateria como prevenir tais ataques, mas que as sociedades livres precisavam encontrar o equilíbrio certo entre liberdade e regulamentação.

Por enquanto, ele acrescentou, a questão era mostrar compaixão às famílias das vítimas e, posteriormente, pensar em maneiras de evitar tais tragédias no futuro.

"Isso cabe a cada um de nós, não apenas aos políticos ou à segurança das universidades, mas também à mídia, à forma como criamos nossos filhos e netos. Acredito que todos percebem isso hoje, quando a República Tcheca está coberta por um manto preto no Natal. Vamos nos inspirar nisso e encontrar forças para o futuro."