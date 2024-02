Biden confunde Macron com Mitterrand, ex-presidente francês que morreu em 1996

São Paulo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confundiu o nome do presidente da França, Emmanuel Macron, com o do ex-presidente francês François Mitterrand, que morreu em 1996. A gafe aconteceu durante um evento de campanha em Las Vegas no último domingo (4).

Enquanto discursava, Biden contou sobre uma reunião com líderes do G7 em junho de 2021, na Inglaterra. No encontro, o presidente dos EUA disse que o país estava de volta –em referência ao fim do governo Trump–, o que teria provocado um questionamento do atual líder francês.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante discurso na Casa Branca, em Washington - Evelyn Hockstein/Reuters

Quando se referiu à indagação, no evento de campanha, Biden trocou "Macron" por "Mitterrand" e "França" por "Alemanha". "Mitterrand, da Alemanha –quero dizer, da França– olhou para mim e falou: 'Sabe, o que, por que e por quanto tempo você voltou?’" disse o presidente dos EUA.

A Casa Branca corrigiu a confusão na transcrição oficial das falas de Biden em Las Vegas, publicada também no último domingo. No documento, Washington cortou "Mitterrand" e substituiu por "Macron".

Trocar os presidentes da França é a última de uma lista cada vez mais longa de gafes cometidas por Biden em discursos públicos.

Em junho de 2023, o democrata confundiu a Guerra da Ucrânia com a Guerra do Iraque. Ele também causou estranheza ao terminar um discurso sobre controle de armas com "God save the queen, man" (Deus salve a Rainha, cara). A Casa Branca, à época, esclareceu que o presidente disse a frase a alguém do público.

Mais uma gafe foi cometida quando o presidente dos EUA se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Dessa vez, Biden se referiu ao premiê inglês como "Mr. President" (senhor Presidente).

A série de gafes do democrata foi alvo de críticas e piadas de seus adversários políticos, inclusive Donald Trump. Em outubro de 2023, o ex-presidente americano ironizou Biden e disse que ele "não consegue formular duas frases juntas e está encarregado da guerra nuclear".

Em janeiro, Trump, 77, decidiu provocar o democrata por conta de sua idade —Biden tem 81 anos. O republicano divulgou um anúncio falso que se referia à Casa Branca como um lar de idosos, onde os residentes se sentem presidentes.

No entanto, o antecessor de Biden também cometeu um erro no mês passado ao confundir sua rival de partido, Nikki Haley, com a ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi. Na ocasião, ele afirmou erroneamente que Haley era encarregada da segurança durante o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, levando-a a questionar sua aptidão mental durante um discurso de campanha.

Tanto Biden como Trump lidam com questionamentos sobre sua idade. Segundo uma pesquisa da NBC divulgada em setembro de 2023, quase 60% dos eleitores americanos afirmam que a saúde do democrata é uma grande preocupação. Caso vença as eleições de 2024, Biden terminaria o mandato com 86 anos, enquanto Trump, franco favorito para indicação republicana à disputa, encerraria com 81 anos.