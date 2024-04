Avião perde cobertura do motor durante decolagem nos EUA; veja vídeo

Washington e Bengaluru | Reuters

A cobertura do motor de um Boeing 737-800 LUV.N, da Southwest Airlines, caiu neste domingo (7) durante a decolagem em Denver (Estados Unidos). A carcaça atingiu a asa da aeronave. Não houve feridos.

O perfil Los Angeles Magazine na rede social X (ex-Twitter) compartilhou vídeo que mostra o momento em que a cobertura do motor do avião se solta. A fuselagem é "rasgada" como papel devido à força dos ventos, no local exato onde ficava o logotipo da companhia aérea.

O caso levou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) a abrir uma investigação. O voo 3695 da Southwest retornou em segurança ao Aeroporto Internacional de Denver por volta das 8h15, horário local.

A aeronave tinha destino ao aeroporto de Houston Hobby e levava 135 passageiros e seis tripulantes. O avião subiu a uma altitude de cerca de 10.300 pés (3.140 metros) antes de retornar 25 minutos após levantar voo.

A Southwest disse que as equipes de manutenção estão revisando a aeronave. Os passageiros chegaram a Houston em outro avião da companhia com cerca de quatro horas de atraso.

A aeronave entrou em serviço em junho de 2015, segundo registros da FAA. A Boeing questionou a Southwest, e a companhia aérea se recusou a informar quando o motor do avião passou pela última manutenção.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

A Boeing tem sido alvo de intensas críticas desde que um painel de porta arrancou um novo jato ALK.N 737 MAX 9 da Alaska Airlines a 16.000 pés, em 5 de janeiro.

Após esse incidente, a FAA suspendeu o MAX 9 por várias semanas, proibiu a Boeing de aumentar a taxa de produção do MAX e ordenou que desenvolvesse um plano abrangente para resolver "problemas sistêmicos de controle de qualidade" dentro de 90 dias.

A produção da Boeing caiu, estando abaixo do máximo de 38 aviões MAX por mês que a FAA permite. O Departamento de Justiça abriu uma investigação criminal sobre o incidente do MAX 9.

O 737-800 faz parte da geração anterior do 737 mais vendido, conhecido como 737 NG, que por sua vez foi substituído pelo 737 MAX.

Cobertura de motor de avião se solta durante decolagem nos EUA - Reprodução/Los Angeles Magazine no X

A FAA está investigando vários outros problemas recentes nos motores de aeronaves Boeing da Southwest. Um avião 737 da companhia abortou sua decolagem na quinta-feira (4) e retornou ao portão do aeroporto de Lubbock, no Texas, depois que a tripulação percebeu problemas no motor.

Casos parecidos ocorreram quando um 737, em 25 de março, retornou para Austin, e em um modelo 737-800, que em 22 de março que teve de voltar ao aeroporto de Fort Lauderdale.