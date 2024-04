Ministro extremista de Israel capota carro e é hospitalizado; veja vídeo

São Paulo

Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional e um dos políticos mais extremistas do governo de Israel, envolveu-se em um acidente de carro nesta sexta-feira (26) e teve de ser hospitalizado com ferimentos leves. Segundo testemunhas mencionadas pelo jornal The Times of Israel, ele avançou o sinal vermelho.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o carro capotado e um homem não identificado deitado no chão enquanto recebe os primeiros socorros. Ainda segundo a publicação israelense, além do ministro, outras duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Em nota, o gabinete de Ben Gvir disse que o ministro está bem e consciente, mas que precisou ser levado ao hospital por precaução. As autoridades investigam as causas do acidente. Além do carro do político, outro veículo ficou destruído.

O acidente ocorreu após o ministro viajar ao local de um suposto ataque terrorista com faca na cidade de Ramla, na região central de Israel. Uma mulher de 18 anos ficou ferida e o agressor, cuja identidade não foi revelada, foi morto a tiros.

Itamar Ben-Gvir é principal dirigente do partido radical Otzima Yehudit. Ele integra a coalizão do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Na guerra entre Israel e o Hamas, ele tem pressionado o governo por ações mais duras na Faixa de Gaza.