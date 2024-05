Biden volta a fazer piada com idade ao entregar maior honraria dos EUA

Washington | Reuters

O presidente dos EUA, o democrata Joe Biden, voltou a brincar com a própria idade durante a cerimônia de entrega da Medalha Presidencial da Liberdade a uma série de personalidades e políticos americanos nesta sexta (3) em Washington. A honraria é a maior que pode ser recebida por um civil no país, ao lado da Medalha de Ouro do Congresso, e é prerrogativa do presidente escolher quem serão os agraciados.

Ao entregar a premiação na Casa Branca à nadadora olímpica Katie Ledecky, 27, Biden disse "não deixe a idade te atrapalhar" e "Katie, a idade é só um número". O presidente americano tem 81 anos, e sua idade avançada vem sendo levantada como motivo de preocupação em meio à campanha eleitoral e a uma série de gafes de memória.

O presidente dos EUA, Joe Biden, concede a Medalha Presidencial da Liberdade a nadadora olímpica Katie Ledecky durante uma cerimônia na Casa Branca - Evelyn Hockstein - 3.mai.2024/Reuters

A questão rendeu mais desgaste para Biden em fevereiro, quando um conselheiro especial do Departamento de Justiça disse em um relatório que o presidente tinha "memória fraca", um documento que serviu como munição para opositores.

Robert Hur investigava uma acusação de que Biden teria levado documentos confidenciais para casa quando era vice-presidente em 2017, mas resolveu não fazer acusações formais contra o democrata —entretanto, escreveu que Biden "não se lembrava de quando era vice-presidente" e "não se lembrava, mesmo num espaço de vários anos, quando seu filho Beau faleceu".

Em resposta, Biden fez uma entrevista coletiva no mesmo dia em tom duro na Casa Branca, se mostrando irritado com o relatório e afirmando que sua memória está boa. Entretanto, no mesmo pronunciamento, cometeu novo deslize ao se referir ao ditador do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, como presidente do México.

Nesta sexta, Biden agraciou 19 pessoas com a Medalha Presidencial da Liberdade. A lista homenageava pioneiros em seus campos de atuação, como a atriz sino-americana Michelle Yeoh, a primeira mulher de origem asiática a vencer um Oscar de melhor atriz, em 2023; Ellen Ochoa, a primeira mulher latina a chegar ao espaço; e uma honraria póstuma a Jim Thorpe, o primeiro indígena americano a ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de 1912, em Estocolmo.

O presidente também entregou medalhas a aliados do Partido Democrata, como o deputado Jim Clyburn, que foi figura importante na campanha presidencial de Biden em 2020; a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi; e os ex-candidatos a presidência Al Gore e John Kerry.

Biden também fez uma crítica velada ao seu rival e candidato à presidência pelo partido Republicano, Donald Trump, ao entregar a honraria a Gore. Ao dizer que o democrata "aceitou o resultado de uma eleição apertada para o bem da unidade e da confiança em nossas instituições", Biden completou: "foi uma coisa incrível o que você fez, Al. Não vou entrar em mais detalhes".

Em 2000, Gore reconheceu a derrota para George W. Bush em uma eleição tão acirrada que precisou ser decidida na Suprema Corte dos EUA.

Veja abaixo todos os 19 agraciados com a medalha na cerimônia desta sexta.