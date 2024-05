Coreia do Norte dispara 18 mísseis sob supervisão de Kim Jong-un em teste como alerta ao Sul; veja vídeo

Seul | Reuters e AFP

A Coreia do Norte disse nesta sexta-feira (31) que havia disparado 18 mísseis balísticos de curto alcance durante um exercício como demonstração de sua disposição para lançar um ataque preventivo contra o "regime de gangsters" da Coreia do Sul, se necessário para contrapor a um ataque.

O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, liderou o exercício de disparo dos lançadores de foguetes múltiplos "super-grandes" de 600 mm na quinta-feira (30), segundo a agência de notícias estatal KCNA.

A Coreia do Sul disse ter detectado pelo menos dez mísseis balísticos de curto alcance disparados pela Coreia do Norte ao longo de sua costa leste, chamando-o de uma possível demonstração para potenciais compradores de armas, incluindo a Rússia.

Homem assiste TV que mostra noticiário com imagens de arquivo de um teste de míssil norte-coreano, em estação de trem em Seul, na Coreia do Sul; o país de Kim Jong-Un disparou uma salva de mísseis balísticos de curto alcance na quinta-feira (30) - Jung Yeon-je - 30.mai.24/AFP

Rússia e Coreia do Norte negaram acordos de armas, que violariam os embargos da ONU (União das Nações Unidas) a Pyongyang, mas prometeram aprofundar a cooperação em todos os setores.

O lançamento, seguindo o disparo de mísseis balísticos táticos e um lançamento fracassado de satélite neste mês, foi um claro ato de provocação que ameaça a paz na península coreana, disse a porta-voz adjunta do ministério da unificação de Seul, Kim In-ae, em uma coletiva de imprensa.

A KCNA disse que as tropas de artilharia atingiram com sucesso o alvo de uma ilha a cerca de 365 km de distância, enquanto Kim Jong-un supervisionava a demonstração no local de lançamento. O local do exercício, porém, não foi identificado.

Fotos publicadas pela mídia estatal mostraram 18 mísseis, identificados por especialistas como KN-25, subindo ao ar a partir de lançadores móveis.

Testado pela primeira vez em 2019, o foguete "super-grande" borra a distinção entre sistemas de lançamento de foguetes múltiplos e mísseis balísticos de curto alcance, de acordo com o Centro de Estudos Internacionais e Estratégicos.

A Coreia do Norte disse que uma arma nuclear tática poderia ser adaptada a tais mísseis. Kim Jong-un alertou as forças nucleares do país a estarem prontas para realizar a missão de dissuasão de guerra e tomar a iniciativa em caso de guerra, afirmou a KCNA.

O exercício, demonstrando "chuvas de fogo para aniquilação", mostrou a vontade da Coreia do Norte de defender sua soberania e reagir contra o inimigo, disse a KCNA em outro relatório. O exercício incluiu o uso de um sistema de controle de fogo recentemente revelado que faz parte do sistema de gestão combinada de armas nucleares do governo.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos condenou o lançamento de quinta-feira usando tecnologia de mísseis balísticos como imprudente e violando múltiplas resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

MÍSSEIS NA RÚSSIA

Um novo relatório do Pentágono dos EUA assegura que a Rússia está usando mísseis balísticos norte-coreanos na guerra da Ucrânia, de acordo com a análise dos restos de projéteis no terreno.

O relatório publicado na quarta-feira pela DIA (Agência de Inteligência de Defesa) do Pentágono confirma as acusações dos últimos meses negadas por Pyongyang, conforme o hermético país asiático estaria fornecendo armas a Moscou.

As alegações dos EUA são baseadas em imagens de fonte aberta do conflito que certificam a descoberta em janeiro de restos de mísseis norte-coreanos de curto alcance na região ucraniana de Kharkiv. "A análise confirma que a Rússia usou mísseis balísticos produzidos na Coreia do Norte em sua guerra contra a Ucrânia", afirma a DIA. "Restos de mísseis norte-coreanos foram encontrados na Ucrânia", insiste.

A Coreia do Sul havia acusado seu vizinho do norte de enviar milhares de contêineres com munições para a Rússia, algo que violaria as sanções da ONU contra os dois países.

A irmã do ditador norte-coreano disse neste mês que essas acusações eram "absurdas". A Coreia do Norte não tem "nenhuma intenção de exportar nossas capacidades militares para outro país", afirmou Kim Jong-un.



A embaixada da Rússia em Washington e a missão da Coreia do Norte nas Nações Unidas em Nova York não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre o exercício com os mísseis.

O governo sul-coreano condenou "uma série de provocações" da Coreia do Norte, incluindo o lançamento de mísseis e o envio de balões carregando lixo e fezes, e alertou que Seul tomará medidas enérgicas a menos que as ações cessem.

"Se a Coreia do Norte não parar, o governo tomará todas as medidas que são difíceis para a Coreia do Norte suportar, e avisamos severamente que a Coreia do Norte será a única responsável por todas

as consequências", disse em um comunicado.

A Coreia do Norte tem interferido nos sinais de GPS desde quarta-feira perto da fronteira, com mais de 900 aeronaves e embarcações relatando que experimentaram sinais sendo embaralhados, mas não houve

danos reais, disse o governo.