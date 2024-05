Corpos com marcas de bala encontrados no México são de 3 turistas estrangeiros

Cidade do México | Reuters

Familiares de três turistas desaparecidos no norte do México em abril identificaram seus corpos, segundo a promotoria estadual do estado da Baixa Califórnia, em comunicado divulgado neste domingo (5).

Os restos mortais dos irmãos australianos Callum, 33, e Jake Robinson, 30, e do americano Jack Carter, 30, foram encontrados em um poço no início desta semana. Os três haviam viajado ao México para surfar.

Pais de turistas desaparecidos, além de representantes de embaixadas dos EUA e da Austrália, deixam o Serviço Médico Forense de Ensenada, no México - Jorge Duenes - 5.mai.24/Reuters

Autoridades tratam o caso como um suposto homicídio qualificado. Os corpos tinham marcas de bala na cabeça. Os turistas foram dados como desaparecidos em 27 de abril.

"A promotoria confirma que os corpos encontrados no poço da área conhecida como La Bocana, ao sul de Ensenada, correspondem aos chamados Jake e Callum [Robinson], de origem australiana, bem como ao americano [Jack] Carter."

O Ministério Público prendeu um homem acusado de "desaparecimento cometido por particulares". Ele tem histórico policial de tráfico de drogas e roubos. Outras duas pessoas foram presas, investigadas por possível participação no crime e por porte de metanfetaminas.

Segundo as primeiras investigações, o motivo do ataque seria o roubo do veículo em que viajavam e que foi encontrado em chamas.

Segundo dados oficiais, o México fechou 2023 com pouco mais de 41 milhões de visitantes estrangeiros, mais da metade deles americanos. As praias são o principal destino.

Em Ensenada, muito popular entre os americanos por ficar a cerca de 100 km da fronteira, dezenas de praticantes de surf manifestaram-se neste domingo (5) para exigir mais medidas de segurança na região.

"Praias, segurança, liberdade, paz" ou "Chega de mortes" foram algumas das mensagens lidas nos painéis convertidos em banners.

Surfista protesta por mais segurança nas praias mexicanas, após a morte de turistas estrangeiros - Jorge Duenes - 5.mai.24/Reuters

Os surfistas desaparecidos já haviam visitado o México, indicou o promotor com base em relatos de familiares.

A espiral de violência que atinge o país já deixou mais de 450 mil mortos e mais de 100 mil desaparecidos desde o fim de 2006, quando o governo federal começou uma controversa política militar antidrogas.

Com AFP