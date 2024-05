Hamas anuncia morte de refém israelense após divulgar vídeo dele

Reuters

O braço armado do grupo terrorista Hamas afirmou neste sábado (11) que um dos reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza desde os ataques de 7 de outubro, Nadav Popplewell, 51, morreu devido a ferimentos causados por um bombardeio de Tel Aviv há mais de um mês.

Manifestante exibe retrato de Nadav Popplewell (quarto cartaz da esquerda para a direita), sequestrado pelo Hamas durante ataques de 7 de outubro, antes de iniciar marcha perto do local onde ocorreu o festival Supernova, no sul de Israel - Jack Guez - 28.fev.24/AFP

A informação foi divulgada em um comunicado no canal da facção no Telegram. Cerca de uma hora antes, o grupo havia publicado no mesmo canal um vídeo de 10 segundos em que Popplewell, com o olho roxo e um aspecto abatido, dizia o próprio nome. Ele tinha dupla cidadania israelense e britânica.

A mensagem tinha vindo acompanhada das hashtags "o tempo está acabando" e "seu governo mente" em árabe e hebraico. O governo israelense ainda não comentou a publicação.