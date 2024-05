Mais de 800 mil palestinos fugiram de Rafah desde início de invasão israelense, diz agência da ONU

São Paulo

A UNRWA, a agência da ONU para refugiados Palestinos, disse neste sábado (18) que mais de 800 mil palestinos já fugiram de Rafah desde o início da invasão israelense no último dia 6. A cidade no sul da Faixa de Gaza concentrava até o início do mês cerca de 1,5 milhão de pessoas, a imensa maioria deslocados internos de outras partes do território.

O chefe da UNRWA, o diplomata suíço Phillippe Lazzarini, escreveu em uma publicação do X que "uma vez mais, quase metade da população de Rafah, 800 mil pessoas, são forçadas a fugir", dizendo que o destino principal foram áreas próximas da cidade de Khan Younis, e que muitos estão se abrigando em prédios em ruínas.