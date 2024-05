Manifestantes pró-Palestina e pró-Israel se enfrentam em universidade na Califórnia

São Paulo

A Ucla (Universidade da Califórnia em Los Angeles) acionou a polícia na madrugada desta quarta-feira (1º) após manifestantes pró-Palestina e pró-Israel se enfrentarem em confrontos violentos no campus da instituição.

A universidade vinha assumindo uma das posturas mais tolerantes entre as dezenas de universidades americanas que viraram palco de protestos contra a guerra na Faixa de Gaza, que já matou mais de 34 mil palestinos, segundo autoridades de saúde do território controlado pelo Hamas.

Manifestantes atacam acampamento pró-Palestina na Ucla, Universidade da Califórnia em Los Angeles - Etienne Laurent/AFP

Nas últimas semanas, estudantes armaram acampamentos em campus de costa a costa nos Estados Unidos, o que tem gerado confrontos e prisões. Muitas universidades, incluindo Columbia, universidade em Nova York que é o epicentro dos protestos, começaram a ameaçar os manifestantes com suspensões.

A Ucla não era uma delas até esta terça-feira (30), quando a instituição afirmou que o acampamento montado no campus era ilegal e ameaçou suspender ou expulsar qualquer manifestante que fosse estudante.

Na noite da véspera, uma briga havia eclodido após cerca de 60 manifestantes pró-Israel tentarem entrar no acampamento pró-palestino, segundo o jornal New York Times. Confrontos do tipo têm sido particularmente intensos na universidade, onde as manifestações têm uma presença maior de ativistas judeus em relação a protestos em outros campus.

Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu na madrugada desta quarta. Segundo o Daily Bruin, a cena se repetiu. O jornal estudantil afirma que a polícia foi enviada ao campus depois que apoiadores de Israel tentaram derrubar o acampamento.

A UC Divest, coalizão que tem organizado os protestos pró-palestinos na universidade, disse nas redes sociais que os estudantes no acampamento foram atacados por "fogos de artifício, gás lacrimogêneo, spray de pimenta e outros".

Em imagens transmitidas pela televisão, foi possível ver manifestantes se enfrentando com paus, enquanto outros lançavam fogos de artifício ou arremessavam objetos para o lado oposto. A emissora KABC, uma afiliada da ABC, também mostrou pessoas empunhando pedaços de pau para atacar placas de madeira que protegiam os manifestantes pró-Palestina, que seguravam cartazes ou guarda-chuvas.

"Atos horríveis de violência ocorreram no acampamento esta noite e imediatamente chamamos a polícia para apoio mútuo", disse Mary Osako, responsável pela comunicação da universidade, em um comunicado por email. "O corpo de bombeiros e pessoal médico estão no local", acrescentou. "Estamos enojados por essa violência sem sentido e ela deve acabar."

As manifestações pró-Palestina dos últimos dias provocaram intenso debate nas universidades. Estudantes que protestam contra a ofensiva militar em Gaza, incluindo ativistas judeus pela paz, dizem estar sendo censurados por meramente criticar o governo israelense ou expressar apoio aos direitos dos palestinos. Outros grupos, porém, argumentam que a retórica dos protestos é antissemita e, portanto, não deve ser tolerada.