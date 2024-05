Novo líder em Taiwan pede fim de intimidação por Pequim e volta de intercâmbio

Em seu discurso de posse nesta segunda-feira (20) em Taipé, capital taiwanesa, Lai Ching-te disse querer "exortar a China a parar com a intimidação verbal e militar" de Taiwan e a "dividir responsabilidades na manutenção da paz e da estabilidade no estreito" que separa a ilha do continente.

Acrescentou esperar que Pequim "possa tomar passos concretos na direção da reconciliação com Taiwan, inclusive retomando trocas bilaterais, como intercâmbio turístico e de estudantes, trabalhando no caminho para uma coexistência pacífica". Não mencionou retomada comercial.

Foto distribuída pelo Escritório Presidencial de Taiwan em 20 de maio de 2024, mostrando Lai-Ching-te fazendo o juramento de posse em Taipé - AFP

As relações pioraram ao longo dos últimos oito anos, no governo de Tsai Ing-wen, de quem ele era vice e agora sucedeu. Ambos são do Partido Democrático Progressista (PDP), mas Lai é historicamente mais voltado à independência da ilha, o que já o levou a ser chamado de "encrenqueiro" por Pequim.

No discurso, buscou manter sua posição, em parte, dizendo que "a República da China [nome de Taiwan] e a República Popular da China não são subordinadas uma à outra". E que, com os apoios internacionais à ilha, seria "evidente que Taiwan é um país que pertence ao mundo".