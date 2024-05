Prédio desaba na África do Sul e deixa ao menos 6 mortos; veja vídeo

George (África do Sul) | Reuters

Um prédio desabou na madrugada desta terça-feira (7) em George, na África do Sul, deixando ao menos seis mortos e mais de 50 pessoas presas aos escombros. O edifício em construção já teria entre quatro e cinco andares, de acordo com autoridades.

Segundo a prefeitura de George, município costeiro a leste da Cidade do Cabo, 24 pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais. Parte delas estaria em estado grave.

"Havia 75 membros da equipe de construção no local no momento do incidente", disse o primeiro-ministro da província do Cabo Ocidental, Alan Winde.

Visão de drone do desabamento de um edifício onde vários trabalhadores da construção civil estariam presos em George, na África do Sul - Shafiek Tassiem - 6.mai.24/Reuters

Os socorristas estavam usando guindastes, brocas e as próprias mãos para tentar alcançar dezenas de pessoas presas

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, ofereceu suas condolências às famílias das vítimas e pediu apuração do caso. "As investigações sobre a causa do incidente devem visar trazer um encerramento para a comunidade e prevenir a repetição desta tragédia", disse o escritório de Ramaphosa em um comunicado.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela Reuters mostram uma nuvem de poeira quando o prédio desabou na tarde de segunda-feira.

"Vi um cara trabalhando e então 'bum', o prédio inteiro desabou. Também estou traumatizada. É muito triste", disse a vereadora Theresa Jeyi.

O governo provincial afirmou que a polícia e equipes de resgate com cães farejadores estavam no local. "Isso vai ser um trabalho realmente longo e provavelmente vai durar a noite toda", disse o prefeito de George, Leon van Wyk, à emissora sul-africana SABC.

Enquanto as equipes de resgate conseguem se comunicar com 11 pessoas soterradas nos escombros, as famílias reunidas aguardando notícias de seus entes queridos estavam em lágrimas, temendo o pior.