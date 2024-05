Quais os recados da China no 'tour' de Xi Jinping na Europa

Washington

Xi Jinping chegou à França, primeira parada da sua "Eurotour" que deve durar até o fim da semana, e por lá prometeu apoiar uma conferência de paz para tentar resolver a crise na Ucrânia. A viagem é a primeira do líder chinês ao continente em cinco anos e deve passar também pela Hungria e Sérvia.



Em Paris, Xi ouviu do presidente francês Emmanuel Macron e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que o bloco não recuaria no apoio à Ucrânia. Eles cobraram de Pequim uma postura mais ativa na resolução do conflito.



"Contamos com a China para usar toda a sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia", disse Ursula von der Leyen aos jornalistas em uma coletiva no Palácio do Eliseu.



Ela também agradeceu ao líder chinês por "desempenhar um papel importante na redução das ameaças nucleares irresponsáveis da Rússia". Acrescentou que estava "confiante de que Xi continuará a fazê-lo".



Desde o início do conflito, empresas chinesas ajudaram a minimizar o impacto de sanções ocidentais a Moscou. O resultado foi um comércio recorde entre os dois países em 2023, chegando a US$240 bi em 2023.

A cifra representou um aumento de 26,3% em relação a 2022, quando o comércio bilateral já tinha apresentado crescimento;

As exportações chinesas para a Rússia cresceram 46,9% no ano passado.

O presidente da China, Xi Jinping, e sua esposa Peng Liyuan acenam antes de desembarcar de seu avião ao chegar para uma visita oficial de dois dias, no aeroporto de Orly, ao sul de Paris - STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP - 5.maio.24

Segundo a agência Xinhua, Xi afirmou aos líderes europeus durante o encontro que apoiaria convocar uma conferência internacional da paz para resolver a crise na Ucrânia "no momento apropriado". Ele declarou que a China "não iniciou o conflito e nem é parte dele", motivo pelo qual trabalha para restaurar a paz na região. O líder chinês disse que se opõe à tentativa de usar a guerra como desculpa para "difamar ou tornar um país terceiro um bode expiatório para instigar uma nova Guerra Fria", em clara referência à Rússia.



Fontes diplomáticas disseram à imprensa francesa que durante o encontro, Xi disse que a China não fornece e nem pretende fornecer armas para a Rússia.



O encontro parece ter rendido frutos para o lado chinês. Após a reunião de líderes, o ministro da Economia francês, Bruno Le Maire, sinalizou que o país está aberto a investimento no setor de carros elétricos e chegou a dizer que "a BYD é muito bem-vinda" no país.



A posição contrasta com outros parceiros europeus, que acusam Pequim de subsidiar a indústria com incentivos irregulares, impedindo que a concorrência local consiga competir em igualdade.



Por que importa: as palavras-chaves aqui são "no momento apropriado". O apropriado para a China provavelmente seria uma situação em que a Ucrânia sinta que não conseguirá recuperar o território ocupado ou defender o que sobrou de forma eficaz, dando um incentivo para que Kiev se sente à mesa de negociação com Moscou.



Pequim não vai perder o mercado e a preciosa relação com Vladimir Putin, cada vez mais dependente do apoio chinês no cenário internacional. Também está consciente de que seu poder de convencimento com o líder russo é limitado, já que uma derrota seria considerada um fracasso pessoal de Putin e colocaria sua presidência em risco.

Pare para ver

A Lua Violeta, de Liu Kuo-sung moon / Divulgação

"A Lua Violeta", parte de uma série "Spaces" do pintor Liu Kuo-sung moon. Nascido na China nacionalista, Liu criou a maior parte de suas obras em Taiwan. Sua grande estreia no mercado internacional de arte, porém, aconteceu na Bienal de São Paulo de 1959, evento que o consolidou como um dos maiores nomes da arte modernista asiática. Leia mais sobre ele aqui (em inglês).

O que também importa



★ A Administração Espacial Nacional da China anunciou que a primeira parte da missão para enviar um robô ao lado escuro da Lua foi concluída com sucesso. A espaçonave Chang’e-6 decolou de Hainan e deve se aproximar do satélite nos próximos dias até pousar. A ideia é extrair do local ao menos 2 quilos de rocha lunar e trazer as amostras para a Terra na segunda quinzena de junho. Se bem sucedida, a missão vai ampliar o conhecimento sobre a Lua e trazer novas pistas sobre a formação do sistema solar.

★ O Ministério da Defesa da Austrália classificou como "insegura" e "inaceitável" as manobras de um caça chinês na segunda (6). Segundo o ministro australiano Richard Marles, um helicóptero Seahawk MH60R, da Austrália, sobrevoava o mar Amarelo quando foi surpreendido por um caça chinês que disparou sinalizadores. Camberra alega que era uma operação de rotina que tinha como missão monitorar o cumprimento de sanções contra a Coreia do Norte. O piloto australiano conseguiu desviar dos sinalizadores. "Expressamos formalmente nossas preocupações sobre este incidente e expressamos formalmente que isso foi inseguro e não profissional," disse Marles em comunicado. O Ministério da Defesa chinês ainda não se manifestou sobre o incidente.

★ A história de um homem que acordou após dez anos de coma foi um dos tópicos mais populares da semana nas redes sociais chinesas. Wang Mingfeng ficou semiconsciente após um ataque cardíaco. Morador da província de Anhui, ele era casado com Sun Hongxia, que abandonou o emprego e se dedicou a cuidar do marido mesmo com os médicos dizendo que ele jamais acordaria do estado vegetativo. A um jornal local, Sun descreveu que passou a última década se revezando entre banhos de esponja, sessões de fisioterapia e dezenas de visitas ao hospital. A insistência da esposa em exercitar o seu corpo diariamente manteve a saúde de seus músculos e articulações. Nas redes sociais, Sun tem sido chamada de "anjo de Anhui" e os vídeos mostrando a rotina do casal emocionaram milhões de internautas.

Fique de olho

O mercado imobiliário chinês não apresenta sinais de recuperação. Segundo o China Index Academy, as vendas de imóveis seguem 30% abaixo dos níveis pré-pandêmicos (2019) e diminuíram em 19 das 22 cidades analisadas. Em grandes metrópoles como Xangai e Cantão, a queda chegou a cerca de 60%.



Por que importa: A pesquisa da China Index Academy destacou que autoridades locais têm tentado soluções criativas para contornar o problema, como a flexibilização no limite de compras (usualmente, a China limita quantos imóveis uma pessoa pode ter para evitar a especulação), mas as medidas seguem fragmentadas e com impacto limitado no curto prazo.



Como alternativa, grandes players no mercado passaram a pressionar os governos provinciais a comprarem parte do estoque ocioso, convertendo os apartamentos e casas em moradias populares.

Construção de prédios residenciais em Hong Kong - Tyrone Siu - 24.out.23/Reuters - REUTERS

Para ir a fundo

