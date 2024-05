'Todos os olhos em Rafah': o movimento global compartilhado por mais de 44 milhões de pessoas

Uma imagem que mostra acampamentos de refugiados palestinos e a frase "Todos os olhos em Rafah", gerada por inteligência artificial, está percorrendo as redes sociais.

A BBC Árabe identificou a Malásia como a origem da postagem, que já foi compartilhada por mais de 44 milhões de usuários do Instagram - incluindo celebridades da Índia, Paquistão e Porto Rico.

A imagem e a frase viralizaram após o recente ataque aéreo israelense a um campo de refugiados palestinos na cidade de Rafah, no sul de Gaza, e o incêndio que se seguiu.

Imagem foi compartilhada mais de 44 milhões de vezes. A autoria é desconhecida - Reprodução/Instagram

Segundo o ministério da saúde administrado pelo Hamas, pelo menos 45 pessoas morreram, incluindo várias mulheres e crianças. Outras centenas foram tratadas por queimaduras graves, fraturas e ferimentos por estilhaços.

Vários líderes mundiais, chefes de estado e organizações internacionais condenaram a ação e expressaram tristeza pelas mortes.

Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, classificou o ataque como um "erro trágico", confirmando que a ação está sendo investigada.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, descreveu as cenas como "comoventes". Mas disse que "não haveria mudanças de políticas".

Segundo porta-voz das FDI (forças de defesa de Israel), o ataque visava a eliminação de líderes do Hamas. Segundo Israel dois importantes membros da cúpula do Hamas teriam sido mortos no ataque. O porta-voz acrescentou que a munição utilizada no ataque foi de baixa potência, que seria incapaz de ter causado o incêndio que tomou as tendas do acampamento causando o grande número de mortes.

Uma manifestante pró-Palestina segura um cartaz com os dizeres 'Todos os olhos voltados para Rafah' em frente à Universidade Sorbonne em Paris, França, 29 de abril de 2024 - Mohammed Badra - 29 abr. 2024/EPA

A declaração sugeria, segundo analistas, que as chamas teriam sido causadas pela presença de armamento do Hamas armazenado nas proximidades. A informação não foi confirmada.

Após as tendas em Rafah serem atingidas, a imagem foi postada nas redes sociais por um jovem na Malásia e viralizou, de acordo com análise da BBC Árabe.

Onde surgiu o slogan 'Todos os olhos em Rafah'

Após o ataque israelense às tendas perto de Rafah, surgiram postagens citando Richard Pepperkorn, representante da Organização Mundial da Saúde nos territórios palestinos ocupados.

Em fevereiro, ele disse a jornalistas que "todos os olhos estão voltados para Rafah", posicionando-se contra um ataque das forças israelenses à cidade.

A frase foi proferida por Pepperkorn em uma conversa online com jornalistas na sede das Nações Unidas em Genebra.

Ele disse temer um "desastre inimaginável" caso o exército israelense fizesse uma incursão em grande escala na cidade.

Desde então, autoridades e ativistas têm repetido a frase de Pepperkorn para expressar preocupação e oposição a uma operação militar israelense em Rafah.

Estudantes ocupam a rua em frente ao prédio da Universidade Sciences Po, em Paris, com placa que diz 'Todos os olhos em para Rafah' - Reuters

Nos meses que se seguiram, a frase "Todos os olhos voltados para Rafah" foi vista em protestos pelo mundo todo e em postagens de redes sociais.

A cantora irlandesa Clare Sands usou a frase em uma postagem, pedindo a políticos que detenham qualquer ofensiva na cidade.

Como a foto se espalhou pelas redes sociais

Manifestantes em diferentes cidades também usaram a frase em cartazes, em protestos de solidariedade

A imagem original postada na Malásia usava a frase que ficou famosa em fevereiro.

Entre as celebridades que compartilharam a imagem com a frase estão o cantor pop Ricky Martin, a atriz turca Tuba Buyukustun, a atriz indiana Priyanka Chopra, e a atriz síria Kinda Alloush.

Maher Nammari, consultor de e-marketing e inteligência artificial, disse à BBC Árabe que a principal razão para acreditar que a imagem tenha sido gerada por IA é ela não parecer fotorrealista. A imagem não mostra um lugar real nem a cidade de Rafah.

Ele retrata um vasto deserto e um acampamento, com o texto "All Eyes on Rafah" ("Todos os olhos em Rafah").

Nammari diz que o recurso "Adicione o seu" do Instagram foi usado quando ela foi amplamente compartilhada.

São necessários apenas dois cliques para que os usuários participem, facilitando a adesão de milhões de pessoas à campanha.

Mas Nammari ressalta que a natureza do incidente em si e a interação online que se seguiu ajudaram a fazer a imagem reverberar.

E comparou a muitas campanhas anteriores, relacionadas a outras questões, que não conseguiram viralizar da mesma forma, dizendo que "o ataque de domingo em Rafah gerou uma tristeza generalizada".

Nammari afirma que outro motivo pelo qual a imagem se espalhou amplamente é porque ela não contém cenas de sangue, fotos de pessoas reais, nomes ou cenas perturbadoras, que poderiam fazer com que tivesse a distribuição restringida pelo Instagram.

Como recursos do Instagram ajudam campanhas sociais a se espalharem amplamente

Os stories publicados por "shahv4012" utilizaram o recurso "Adicione o seu", lançado pelo Instagram em 2021. Ele permite que qualquer usuário publique uma foto e incentive a interação de seus seguidores.

Nammari afirma que, desde que foi disponibilizada, a funcionalidade tem sido utilizada pelo setor de turismo e viagens com uma pessoa publicando a foto de um local que visita ou de um café, e outros usuários podendo adicionar suas próprias imagens do mesmo local.

Ele acrescenta que o uso de tal recurso em campanhas políticas, sociais ou em questões de opinião pública é recente.

"Na maioria dos casos, quem começa a usar esse recurso por motivos políticos pretende contribuir para o lançamento de campanhas em grande escala, porque (o post) cresce (em popularidade)."

Campanhas anteriores

A campanha não é de forma alguma a primeira a usar as redes sociais para espalhar uma mensagem de solidariedade.

"Black Lives Matter" ("Vidas Negras Importam"), uma frase, e em especial uma hashtag, foi usada para destacar o racismo, a discriminação e a desigualdade vividos pela população negra em 2020 e 2021.

Homem recita poesia em um memorial improvisado em homenagem a George Floyd, no local de onde ele foi levado por policiais, em Minneapolis, Minnesota. A campanha Black Lives Matter após o assassinato de George Floyd por um policial dos EUA virou um movimento mundial - Reuters - 1 jun. 2020

Sua utilização cresceu nos EUA após assassinatos de grande repercussão cometidos pela polícia, mas também tem sido utilizada no Reino Unido e em outros países.

No Sudão, usuários de redes sociais fizeram campanhas após centenas de pessoas terem sido mortas e milhares deslocadas para cidades e países vizinhos devido a disputas entre facções militares.

Uma das campanhas mais proeminentes vistas no país, através das redes sociais, foi a "Azul para o Sudão".

A campanha 'Azul para o Sudão' permitiu a quem apoiava os manifestantes na capital expressar sua solidariedade - Reprodução/Redes sociais

Os usuários mudaram suas fotos de perfil para uma imagem azul em solidariedade aos manifestantes na capital, Cartum.

A frase tornou-se mais tarde uma expressão geral relacionada a exigências políticas e econômicas.

Em 2023, celebridades do mundo todo compartilharam publicações em solidariedade com as vítimas de um terremoto devastador que matou milhares de pessoas na cidade marroquina de Marrakech.

Fotos foram postadas como Stories no Instagram para expressar condolências, arrecadar doações e mostrar solidariedade às famílias das vítimas.