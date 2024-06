Assange se declara culpado em acordo com os EUA que o fará um homem livre

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, se declarou culpado nesta terça-feira (25) de uma das 18 acusações feitas pelo governo dos Estados Unidos contra ele, disseram as agências de notícias Associated Press e AFP.

Com isso, Assange conclui o acordo que o tornará um homem livre depois de doze anos privado de liberdade —ele se refugiou na embaixada do Equador no Reino Unido em 2012 e foi preso pela polícia britânica em 2019.

O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, chega ao tribunal do território americano de Saipan, no Oceano Pacífico - Yuichi Yamazaki - 26.jun.24/AFP

Se condenado por todas as acusações, Assange poderia enfrentar um máximo de 170 anos em uma prisão federal.

O acordo com os EUA não foi inesperado. No início deste ano, o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, sugeriu que os promotores americanos precisavam concluir o caso, e o presidente Joe Biden sinalizou que estava aberto a uma resolução rápida.

Altos funcionários do Departamento de Justiça aceitaram um acordo sem tempo adicional de prisão porque Assange já havia cumprido mais tempo de cárcere do que a maioria das pessoas acusadas de uma ofensa semelhante —neste caso, mais de cinco anos de prisão no Reino Unido.