Biden diz que vai aceitar veredito de julgamento do filho e não lhe dará indulto em caso de condenação

Wilmington (Delaware)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na quinta-feira (6) que não concederá indulto presidencial a Hunter Biden se ele for condenado, em uma rara manifestação dele sobre a situação legal do filho.

O quinto dia de julgamento de Hunter começou nesta sexta-feira (7), quando duas testemunhas serão ouvidas. Ele é acusado de ter mentido, em setembro passado, ao não mencionar o uso de drogas ilegais quando comprou um revólver Colt Cobra, calibre 38. Também responde por ter mantido ilegalmente a arma por 11 dias em outubro de 2018.

Questionado pela ABC News se aceitaria uma eventual condenação do filho, Biden disse: "Sim". A entrevista foi concedida na Normandia, na França, onde o presidente estava para as celebrações dos 80 anos do Dia D.

Na manhã de sexta, a primeira-dama, Jill Biden, que estava na Europa com o marido, deixou a delegação presidencial na Europa e chegou ao tribunal, em Wilmington, no estado americano de Delaware, para apoiar o filho.

A filha de Hunter, Naomi, e o irmão do presidente, James Biden, também estão no tribunal. De acordo com a CNN, a expectativa é que eles sejam chamados pela defesa para depor.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira-dama Jill Biden participam de cerimônia para marcar o 80º aniversário do Dia D, no Cemitério e Memorial Americano da Normandia em Colleville-sur-Mer, na França - Christian Hartmann - 6.jun.24/REUTERS

Hunter, único filho vivo do presidente, declarou-se inocente em outubro passado depois de ser acusado pelo procurador especial David Weiss.

Mas a situação dele se complicou na quinta-feira (6), durante o julgamento, após o depoimento da ex-cunhada Hallie Biden, que disse ter visto crack e uma arma Colt Cobra na picape do filho do presidente.

Ela é viúva do irmão de Hunter, Beau, que morreu de câncer em 2015, e admitiu no julgamento que iniciou um relacionamento com o cunhado em meados de 2016 para 2017. No depoimento, disse que frequentemente limpava a picape dele procurando por drogas, na tentativa de ajudá-lo a abandonar o vício.

Desde segunda-feira (3), quando começou o julgamento, o primeiro de um processo criminal envolvendo um filho de presidente dos EUA, já foram ouvidas outras testemunhas, que incluem a ex-mulher dele e uma ex-namorada. Elas falaram sobre o histórico de uso de drogas de Hunter, o que ele já reconheceu publicamente.

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, Joe Biden, chega ao tribunal para o quinto dia de julgamento ao lado de sua mulher, Melissa Cohen Biden, em Wilmington, no estado americano de Delaware; ele responde por ter mentido sobre estar viciado quando comprou uma arma, em 2018 - Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Na sessão de quinta-feira, foram apresentadas imagens de uma câmera de segurança de um supermercado que mostram Hallie jogando a arma de Hunter em uma lata de lixo. Os jurados também tiveram acesso a uma troca de mensagens entre os dois na qual ela dizia que temia pela vida dele.

"Procure um local para reabilitação, Hunter, tudo isso tem que parar", escreveu a cunhada em uma mensagem de outubro de 2018, logo após o filho do presidente comprar a arma.

A testemunha disse ainda que o filho do presidente a apresentou ao crack, vício do qual ela diz ter se livrado.

O argumento da defesa é que o filho do presidente havia passado por tratamento e poderia ter se considerado sóbrio quando comprou a arma, em outubro e 2018.

Hunter e seus advogados não disseram se ele testemunhará em sua própria defesa, algo que a maioria dos réus evita para não se expor a perguntas dos promotores.

Se Hunter Biden for condenado em todas as acusações, poderá ter de cumprir até 25 anos de prisão, embora os réus primários geralmente recebam penas mais curtas.

O processo dá aos republicanos a chance de desviar a atenção dos problemas legais do ex-presidente Donald Trump. A sentença do caso Stormy Daniel será anunciada em 11 de julho. Ele foi condenado por um júri em um tribunal estadual em Nova York na quinta-feira (30) por 34 acusações de falsificação de documentos para encobrir dinheiro pago a Daniels como forma de evitar um escândalo sexual pouco antes da eleição de 2016.