Choque de trens no Chile deixa ao menos 2 mortos e 9 feridos; veja vídeo

São Paulo

Duas pessoas morreram, e nove ficaram feridas na madrugada de quinta-feira (20) quando um trem de passageiros em teste da empresa estatal ferroviária do Chile (EFE) colidiu com um comboio de carga parado, operado por uma empresa privada.

"Lamentamos informar a morte de dois trabalhadores do trem de carga", disse a empresa estatal em comunicado. Segundo a polícia, ambos eram chilenos e tinham 43 e 58 anos. Um deles foi encontrado dentro da composição, enquanto o segundo foi ejetado devido à força do impacto.



O maquinista do trem de passageiros —que se feriu e foi levado a um hospital— e um operador de controle das vias foram detidos, informou o Ministério Público ao jornal chileno La Tercera. Ambos serão levados a uma audiência de custódia ainda nesta quinta e responderão por homicídio culposo (sem intenção de matar) e lesão grave.

Segundo o promotor Pedro Aravena, destacado para apurar o caso, o trem de passageiros fazia testes de velocidade na hora da colisão. Vários vagões do comboio de teste descarrilaram, e um deles se projetou acima do trem de carga.

O choque ocorreu logo após a meia-noite entre as pontes Maipo e Nos, em San Bernardo, nos arredores da capital, Santiago. O trem de carga, de oito vagões e operado pela Fepasa (Ferrocarril del Pacífico S.A.), levava 1.346 toneladas de cobre.

Trem de passageiro (à esq.) e de carga após colisão frontal na cidade de San Bernardo, nos arredores de Santiago, no Chie - Javier Torres - 20.jun.24/AFP

De acordo com a EFE, entre os feridos havia quatro chineses, que faziam parte do pessoal responsável pelos testes do trem de passageiros. As vítimas foram internadas em estado grave.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

O prefeito de San Bernardo, Cristopher White, foi ao local do acidente e classificou o ocorrido de "tragédia sem precedentes". "O que nos intriga e nos preocupa é saber por que em um local onde existem duas vias alternativas ocorre essa situação. É algo incomum."

Ao longo da madrugada, os bombeiros de San Bernardo e da vizinha Buin trabalharam no local para resgatar os feridos.