Como a extrema direita conquista jovens europeus

Magdeburgo (Alemanha) | Financial Times

Eric Liebegut, um aprendiz de impressão de 18 anos de idade, já sabe em quem vai votar nas eleições europeias da próxima semana —no partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), uma sigla que ele diz oferecer uma ruptura com um presente sombrio e uma visão brilhante do futuro.

"Todos os outros têm mandado por tempo suficiente", diz ele. "Agora é a nossa vez."

Liebegut, que veste um moletom com as palavras em alemão "Pátria é Futuro", é o exemplo típico de uma nova geração de jovens europeus que sucumbem ao canto da sereia dos partidos populistas de direita, com sua mistura sedutora de nacionalismo étnico, discurso anti-woke e valores conservadores.

Apoiadores do partido de extrema direita alemão Alternativa para a Alemanha se reúnem em Dresden com cartazes em apoio ao candidato Maximillian Krah; no cartaz, se lê 'o Krah vence' - Jens Schlueter - 1.mai.24/AFP

Sua escolha poderia ter parecido bizarra no passado. A AfD foi criada em 2013 por um grupo enfadonho de economistas de classe média indignados com os resgates da zona do euro. Mas nos últimos anos adquiriu uma vibe subversiva de contracultura que lhe rendeu uma legião de novos fãs, especialmente no leste da Alemanha.

Especialistas observam que a maioria da Geração Z e dos jovens millennials ainda apoia partidos progressistas, como os Verdes. Mas pesquisas mostram que em toda a Europa, a extrema direita, uma vez fora dos limites para os jovens, está avançando.

Na França, surpreendentes 36% dos jovens de 18 a 24 anos apoiam o partido Reunião Nacional (RN) de Marine Le Pen, enquanto 31% apoiam o partido Liberdade de Geert Wilders (PVV) na Holanda, que venceu as eleições do ano passado e acabou de formar um governo prometendo a "lei de asilo mais rígida de todos os tempos".

Enquanto isso, uma pesquisa recente descobriu que 22% dos alemães com idades entre 14 e 29 anos apoiavam a AfD, um aumento de 12% em 2023. Nenhum outro partido desfrutava de tanto apoio nesse grupo etário.

Essa tendência terá grande impacto nas eleições do Parlamento Europeu, onde muitos jovens votarão pela primeira vez. As pesquisas atuais sugerem que até um quarto das cadeiras na nova legislatura serão ocupadas pela direita populista, um aumento de um quinto em 2019.

Uma "guinada acentuada para a direita" como essa poderia ter "consequências significativas para as políticas em nível europeu", diz o Conselho Europeu de Relações Exteriores, um think tank. Isso poderia tornar muito mais difícil para a UE reunir maiorias para sua agenda de combate às mudanças climáticas e fortalecimento dos poderes de Bruxelas.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Especialistas dizem que os partidos de extrema direita, como o Vox na Espanha, se retratam como insurgentes contra o sistema, uma tática que agrada particularmente aos jovens. Santiago Abascal, líder do Vox, critica a "ditadura progressista" da Espanha, prometendo revogar leis sobre direitos transgêneros e aborto e acabar com o "fanatismo climático" do país.

"É sobre rebelião, transgressão, provocação", diz Steven Forti, professor de história contemporânea na Universidade Autônoma de Barcelona. "Eles dizem que estão lutando contra a hegemonia cultural dos liberais de esquerda, e há muitos jovens que compram essa narrativa. Especialmente jovens, muitos dos quais se sentem emasculados pelo feminismo."

Esse clima foi encapsulado em um vídeo que circulou nas redes sociais alemãs na semana passada, mostrando um grupo de jovens homens e mulheres bem vestidos em uma festa em Sylt, uma ilha de férias popular para os ricos, cantando "estrangeiros fora" e "Alemanha para os alemães". Um dos jovens na multidão ergue o braço, fazendo a saudação de Hitler, proibida na Alemanha.

A esquerda é chata?

Maximilian Krah, membro do Parlamento Europeu da AfD que lidera a lista do partido para as eleições europeias, diz que a extrema direita foi ajudada pela "inacreditável falta de atratividade da esquerda em sua forma atual".

Nas décadas de 1960 e 70, a era dos hippies, Woodstock e do movimento anti-guerra do Vietnã tinha forte apelo para os adolescentes. Mas "hoje em dia, é bastante chato". "Quero dizer —comida vegetariana? Bicicletas cargo? Me poupe."

Assim como o Vox, a AfD também se apresenta como uma saída para os jovens frustrados pela ideologia "woke", que rejeitam um status quo simbolizado pela coalizão do chanceler Olaf Scholz de social-democratas, Verdes e liberais.

A esquerda está "empurrando uma agenda de ‘decrescimento’ que basicamente promete aos jovens que eles serão mais pobres do que seus pais e avós" e "dizendo que eles têm que fazer sacrifícios para salvar o clima", diz Krah. "Com a gente, eles não terão que sacrificar nada."

Com seus vídeos incisivos no TikTok e imagem incendiária, Krah conquistou uma enorme base de seguidores entre os jovens apoiadores da AfD. Mas às vezes ele vai longe demais, até mesmo para seus aliados de extrema-direita. Em sua entrevista ao Financial Times, ele disse que nem todos os membros da SS, que comandou os campos de extermínio de Adolf Hitler, eram criminosos.

O comentário causou alvoroço em Paris, onde Le Pen disse que seu RN não trabalharia mais com seu antigo aliado alemão. Humilhado, Krah disse que se absteria de mais aparições de campanha e renunciaria ao conselho executivo da AfD. Isso não acalmou o RN, nem os outros aliados da AfD no grupo de extrema-direita "Identidade e Democracia" no Parlamento Europeu, que um dia depois expulsou a AfD de suas fileiras.

A guinada para a direita foi claramente visível na última edição de uma pesquisa anual da juventude alemã. Foi um retrato de uma geração que foi profundamente abalada pela pandemia de Covid-19, com seus lockdowns e fechamentos de escolas, e que depois foi forçada a lidar com as ondas de choque da guerra na Ucrânia, inflação e a contínua crise climática.

Questões econômicas

A pesquisa também mostra que, para os jovens, as preocupações com as mudanças climáticas foram substituídas por preocupações mais básicas - a grave escassez de moradias acessíveis, a fragilidade do sistema previdenciário da Alemanha e os medos da pobreza na velhice.

"Definitivamente me preocupo com meu futuro", diz Sophie Wolfram, uma apoiadora de 18 anos da AfD em Bad Lauchstädt, na Saxônia-Anhalt. "Eu me pergunto que tipo de aposentadoria vou ter —ou se terei alguma.

"Enfrentamos muitas incertezas e simplesmente não sinto que estão sendo abordadas pelos partidos antigos", acrescenta.

Na Alemanha, o clima de pessimismo econômico está levando muitos jovens a adotar uma visão mais cética da imigração. Na pesquisa de Schnetzer, 41% dos entrevistados disseram estar preocupados com o aumento no número de refugiados que entram na Alemanha —quase o dobro do nível registrado em 2022.

"No passado, houve um aumento na imigração, mas as pessoas diziam 'não me importo muito porque estou bem'", diz Schnetzer. "Mas agora elas estão menos financeiramente seguras. E isso as torna mais receptivas à mensagem da AfD, que é a de que o governo perdeu o controle da situação."

Eric Liebegut, que vem da pequena cidade alemã oriental de Schönebeck, sente que a AfD é o único partido que aborda uma questão importante para ele: a imigração ilegal. O partido quer fechar as fronteiras da Alemanha —uma posição com a qual ele concorda.

Florian Russ, líder da ala jovem da AfD, diz que os alemães são afligidos por uma "falta de identidade". "As pessoas se tornaram uma espécie de casca vazia, elas não se veem mais como parte de algo maior, como parte do povo alemão, e isso é um grande problema", diz ele.

Os alemães, segundo ele, se tornaram "obsessivos" com a era nazista e o Holocausto, o que, segundo ele, os impede de sentir qualquer tipo de patriotismo saudável. "Quando você diz que é alemão, é como se você já tivesse que se justificar, mesmo que você mesmo não tenha feito nada de errado", diz ele.

Essa é uma das razões pelas quais Wolfram gosta do AfD —sua atitude cética em relação à Erinnerungskultur da Alemanha, ou cultura da lembrança. "O período nazista não foi toda a história alemã - foi apenas um ponto", diz ela.

O AfD, diz ela, oferece um lar para pessoas que "não têm vergonha de dizer que são alemãs". "Eles dizem para você dizer em voz alta, está tudo bem, é legal, não é proibido."

Johannes Hillje, consultor político, diz que o partido percebeu há anos que precisava fazer mais para conquistar os jovens eleitores - um grupo demográfico com o qual se saía mal - e fez isso ao se tornar o "primeiro partido na Alemanha a explorar sistematicamente e estrategicamente as oportunidades do TikTok".

A estratégia de comunicação do AfD parece estar funcionando. Hillje analisou todos os vídeos do TikTok postados pelos vários partidos no parlamento alemão entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023 e descobriu que os do AfD tiveram uma média de 430.000 impressões. Nenhum dos outros partidos chegou perto disso.

Os especialistas dizem que a crescente tendência dos jovens de se inclinarem para partidos de extrema direita é pronunciada em toda a Europa - mas eles enfatizam que essas pessoas ainda são minoria.

Os jovens ainda são mais propensos a votar em partidos progressistas, diz o professor de história Forti. "A maioria deles aceita coisas como imigração, feminismo, direitos gays", diz ele. "Não devemos sugerir que eles estão principalmente votando na extrema direita."

Mas é claro que os populistas exercem um apelo - especialmente os conservadores linha-dura como o AfD, com sua visão de uma era dourada dos anos 1950 de estabilidade política, famílias tradicionais e homogeneidade étnica.