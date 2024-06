Coreia do Sul diz ter achado parasitas de fezes humanas em balões enviados pelo Norte

Seul | AFP

Autoridades da Coreia do Sul afirmaram nesta segunda-feira (24) ter encontrado parasitas de fezes humanas em balões de lixo enviados pelo Norte nas últimas semanas.

De acordo com o Ministério da Unificação sul-coreano, responsável pela diplomacia com o país vizinho, uma análise do conteúdo de cerca de 70 balões achou terra na qual foram detectados "muitos parasitas, como lombrigas, tricocéfalos e vermes filiformes". Esses vermes provavelmente vêm de matéria fecal humana usada no solo no lugar de fertilizantes químicos, segundo a pasta.

Foto divulgada pelo Ministério da Unificação da Coreia do Sul em 24 de junho mostra lixo encontrado em balões enviados pelo Norte - Ministério da Unificação da Coreia do Sul/via AFP

Apesar da presença desses parasitas nos balões, não há riscos de contaminação do solo nem de propagação de doenças infecciosas, segundo o ministério, já que o volume de terra enviado foi relativamente pequeno.

Também foram encontrados nos balões pedaços de roupas usadas.

Nas últimas semanas, a Coreia do Norte enviou centenas de balões com sacos cheios de lixo, como pontas de cigarro, papel higiênico ou fezes de animais para o Sul. Pyongyang afirma que a ação é uma resposta ao envio de propaganda contra o regime por parte de ativistas sul-coreanos.

A relação entre as duas Coreias passa por um dos seus períodos mais difíceis em anos. No dia 9 de junho, Seul anunciou a retomada de suas campanhas de propaganda por megafone ao longo da fronteira, que remontam à Guerra da Coreia, que acabou em 1953. A Coreia do Norte também recorre a essa prática desde os anos sessenta.