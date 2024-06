Partido de Le Pen atropela o de Macron no Parlamento Europeu, e extrema direita dá salto na Alemanha

Milão (Itália)

A eleição para renovar o Parlamento Europeu foi vencida na França pelo partido de ultradireita Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella. Segundo projeções divulgadas após o encerramento da votação, a sigla obteve 31,5% dos votos, mais que o dobro do partido do presidente Emmanuel Macron, que ficou com 15,2%.

Com forte discurso anti-imigração e de críticas às instituições da União Europeia, a sigla conquistou oito pontos percentuais a mais do que em 2019 e no primeiro turno da votação presidencial de 2022, quando ficou na casa dos 23%.

O resultado deve impulsionar o aumento de tom do grupo de Le Pen, na oposição, contra Macron, cujo mandato vai até 2027. Um enfraquecimento do presidente é também um sinal negativo para o bloco, já que ele é um dos principais líderes em defesa de maior integração europeia e para a aliança de países ocidentais que apoiam a Ucrânia.

Marine Le Pen, presidente do partido de ultradireita francês Reunião Nacional, após votação para o Parlamento Europeu - François Lo Presti - 9.jun.24/AFP

"O povo francês mandou uma mensagem clara ao poder macronista, que está se desintegrando: já não querem uma construção europeia tecnocrática que nega a sua história, despreza as suas prerrogativas fundamentais e que resulta na perda de influência, identidade e liberdade", disse Le Pen logo após os primeiros resultados.

A França é o segundo país que mais elege eurodeputados, com 81 cadeiras, e o bom desempenho do Reunião Nacional poderá ser significativo para a formação da bancada do grupo Identidade e Democracia no Parlamento Europeu.

Na Alemanha, a extrema direita pulou do quarto para o segundo lugar, segundo as primeiras projeções divulgadas após o encerramento da votação. O partido Alternativa para a Alemanha (AfD) deve obter 16,5% dos votos, cinco pontos percentuais a mais em relação a 2019.

Líderes do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) comemoram resultado de eleições ao Parlamento Europeu - Ralf Hirschberger - 9.jun.24/AFP

A sigla tem forte discurso anti-imigração e de simpatia ao nazismo. O resultado foi obtido semanas depois a AfD ter sido excluído do grupo europeu a que pertencia, o Identidade e Democracia, liderado por Le Pen. Em entrevista, um dos líderes da AfD afirmou que nem todos os membros da SS, agrupamento paramilitar nazista, eram criminosos.

O número posiciona o partido como a segunda maior força política na Alemanha, atrás dos democratas-cristãos (CDU), de centro-direita, que tem a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, como filiada. A sigla praticamente repetiu o desempenho de cinco anos atrás, ao ficar com 29,5%.

A Alemanha elege o maior número de cadeiras no Parlamento Europeu, 96 de um total de 720 assentos.

As legendas que formam a coalizão que governa a Alemanha, sob a liderança do primeiro-ministro Olaf Scholz, sofreram perdas significativas em relação tanto ao voto europeu de 2019 quanto à última eleição nacional, em 2021. O desempenho pode abalar o equilíbrio interno da maioria que ocupa o poder.

O SPD (sociais-democratas), partido de Scholz, ficou com 14%, em terceiro, depois de ter vencido o pleito nacional com 25,7%. Seus parceiros na coligação —chamada de semáforo, em referência às cores das siglas— também perderam pontos. Os Verdes aparecem em quarto lugar, com 12%, enquanto os liberais do FDP caíram de 11,4% em 2021 para 5%.

Na Holanda e na Áustria, a votação para o Parlamento Europeu também teve bom desempenho de partidos de ultradireita. No primeiro, que preenche 31 cadeiras, a sigla do nacionalista anti-imigração Geert Wilders deve conquistar sete assentos, após ficar em segundo, com 17,7% dos votos. Em primeiro, ficou a aliança entre verdes e sociais-democratas, com oito cadeiras.

Já o Partido da Liberdade da Áustria ficou em primeiro, com 27%, quase dez pontos percentuais a mais do que em 2019. A sigla foi seguida pela centro-direita e pela centro-esquerda, que obtiveram 23,5% e 23%, respectivamente.