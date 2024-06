Irã prende 35 pessoas que seriam parte de 'rede satanista' em reunião com álcool e drogas

Teerã (Irã) | AFP

As autoridades iranianas prenderam 35 pessoas que participavam de uma "reunião de uma rede de satanistas" na província de Cuzestão, no sudoeste do país, informou no sábado a agência de notícias nacional Isna.

No local da operação foram encontrados "sinais e símbolos de satanismo, álcool e drogas", precisou o relatório.

Forças de segurança destroem garrafas de álcool apreendidas em Teerã, no Irã, em 2023 - The New York Times - 15.jul.23

No total, "31 homens e quatro mulheres presentes no local" foram detidos e encaminhados às autoridades judiciais, indicou o chefe de polícia da cidade de Dezful, em Cuzestão, citado pela Isna.

As autoridades iranianas costumam equiparar os concertos de música rock, em particular de hard rock, proibidos na República Islâmica, aos cultos satânicos. O consumo de álcool também é estritamente proibido neste país muçulmano.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Em meados de maio, a polícia prendeu por motivos semelhantes mais de 250 pessoas, incluindo três europeus, a oeste de Teerã.

Em 2007, cerca de 230 pessoas presas em um concerto ilegal de rock perto da capital foram acusadas de pertencer a um grupo de adoradores de Satã.