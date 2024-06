Julgamento de filho de Biden começa na sequência da condenação de Trump

Wilmington (Delaware) | Reuters

Hunter Biden, um dos filhos do presidente Joe Biden, começa a ser julgado nesta segunda-feira (3) em um tribunal federal do estado de Delaware, quatro dias após Donald Trump se tornar o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser condenado em um processo criminal.

No primeiro julgamento do filho de um presidente em exercício, Hunter, 54, enfrenta três acusações de crime grave decorrentes da compra e posse de um revólver em 2018. Ele se declarou inocente. É um dos dois casos criminais contra ele, que responde ainda por suposto crime fiscal em processo na Califórnia.



O filho de Biden foi acusado em setembro passado de mentir ao não mencionar a informação de uso de drogas ilegais quando comprou um revólver Colt Cobra, calibre 38, e de possuir ilegalmente a arma por 11 dias em outubro de 2018. O caso foi apresentado pelo procurador especial David Weiss, indicado por Trump, que investiga Hunter desde 2019.

Se condenado em todas as acusações no caso de Delaware, ele poderia ter de cumprir até 25 anos de prisão, embora réus primários geralmente recebam penas mais curtas.

Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, chega ao tribunal federal com sua esposa, Melissa Cohen Biden, no dia de abertura de seu julgamento por acusações criminais de porte de arma em Wilmington, Delaware - Kevin Lamarque - 3.jun.24/Reuters

Hunter Biden chegou ao tribunal federal de mãos dadas com sua esposa, Melissa Cohen Biden. Sua mãe, a primeira-dama Jill Biden, que nesta segunda completou 73 anos, também o acompanhou.

O caso deve se concentrar no uso de crack e na dependência de Hunter ao longo dos anos, abordada publicamente por ele e parte relevante de sua autobiografia de 2021, "Beautiful Things". Ele disse à juíza Maryellen Noreika, em uma audiência no ano passado, que está sóbrio desde meados de 2019.

Os promotores buscarão provar que Hunter sabia que estava mentindo quando marcou a opção "não" ao lado de uma pergunta em um formulário federal de compra de armas sobre o requerente ser um usuário ilegal de substâncias controladas.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, chega ao tribunal federal no dia em que completa 73 anos, para julgamento de Hunter Biden, filho dela com o presidente Joe Biden, por acusações criminais de porte de arma, em Wilmington, Delaware - Kevin Lamarqu - 3.jun.24/Reuters

Advogados da acusação revelaram em documentos judiciais que podem usar detalhes obtidos do telefone e da conta iCloud de Hunter, incluindo fotos dele fumando crack e mensagens com traficantes de drogas. Eles disseram que podem convocar como testemunha sua ex-esposa Kathleen Buhle, que o acusou em seu processo de divórcio de 2017 de gastar dinheiro com drogas, álcool e prostitutas.

Os advogados do filho do presidente devem argumentar que ele havia concluído um programa de reabilitação de drogas antes de comprar a arma e que pode ter considerado sua resposta no formulário como verdadeira.

Um acordo de confissão que encerraria as acusações sem pena de prisão caiu no ano passado, depois que a juíza Noreika questionou a extensão da imunidade concedida a Hunter. Os advogados dele atribuíram o fracasso do acerto judicial a uma pressão republicana.

Os republicanos no Congresso passaram anos tentando encontrar evidências de corrupção nos negócios de Hunter no exterior, incluindo uma consultoria para a empresa de energia ucraniana Burisma.



Hunter passou o fim de semana com seu pai em Rehoboth Beach, Delaware. Os dois andaram de bicicleta e foram a uma igreja juntos no sábado (1º).

O presidente dos EUA, Joe Biden (à frente), e seu filho Hunter Biden fazem passeio de bicicleta em Rehoboth Beach, Delaware, EUA - Anna Rose Layden - 1º.jun.24/Reuters

O julgamento em Wilmington começa com a seleção do júri e deve durar até o fim da próxima semana. Todos os 12 jurados devem concordar que Hunter é culpado para haver condenação.



O processo dá aos republicanos a chance de desviar a atenção dos problemas legais de Trump. A sentença do caso Stormy Daniel será anunciada em 11 de julho. Trump foi condenado por um júri em um tribunal estadual em Nova York na quinta-feira (30) por 34 acusações de falsificação de documentos para encobrir dinheiro pago a Daniels para evitar um escândalo sexual pouco antes da eleição de 2016.