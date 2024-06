Líderes pelo mundo parabenizam Claudia Sheinbaum por vitória no México

Líderes pelo mundo parabenizaram Claudia Sheinbaum após a projeção oficial de que ela será a primeira mulher a governar o México. Na região, os governos de Colômbia e Bolívia se manifestaram, assim como as ditaduras em Cuba e na Venezuela. Também houve felicitação por parte do Canadá.

Física com doutorado em engenharia ambiental, Sheinbaum, 61, promete continuar o trabalho de seu mentor e atual presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ela garantiu entre 58,3% e 60,7% dos votos, de acordo com a contagem do INE, órgão eleitoral mexicano. Esta será a maior votação conquistada por um candidato em uma eleição presidencial no país desde o fim da hegemonia do PRI (Partido Revolucionário Institucional), que governou ininterruptamente de 1929 a 2000.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda não havia se pronunciado, mas a primeira-dama, Janja da Silva, felicitou Sheinbaum.



Leia abaixo as principais manifestações:

Claudia Sheinbaum, a primeira presidente mulher eleita no México, após vencer as eleições, na Cidade do México - Raquel Cunha - 3.jun.2/Reuters

Presidente da Bolívia, Luis Arce, no X: "Do Estado Plurinacional da #Bolívia, estamos celebrando e enviando nossas mais sinceras felicitações à nossa irmã @claudiashein, por sua vitória retumbante nas eleições gerais e por fazer história ao se tornar a primeira mulher a assumir a presidência de nosso país vizinho, o México.

Enviamos saudações ao povo mexicano por sua vocação democrática e ampla participação no processo eleitoral. Estamos convencidos de que as relações entre nossos países serão fortalecidas para que possamos caminhar lado a lado em fraternidade, cooperação e solidariedade, mantendo nossa visão de desenvolvimento, integridade regional e nossa aposta por um mundo multipolar. Viva o México!"

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, no X: "O México elegeu uma progressista como a primeira mulher presidente em sua história. É um triunfo para o povo mexicano e sua democracia. Parabéns à minha amiga Claudia Sheinbaum, trabalharemos juntos rumo a uma América Latina unida e progressista."

Ditador da Venezuela Nicolás Maduro, no X: "Vimos neste domingo #Jun2 um extraordinário espetáculo de dever cívico e democracia no México. Uma enorme participação nas eleições presidenciais. Parabenizo este nobre país, sua presidente eleita Claudia Sheinbaum, ao Partido Morena, ao PT e a todos os movimentos sociais.

Parabéns ao Presidente @lopezobrador, que é um grande líder do México e de nosso continente. Esta é uma grande vitória para a grande pátria. Eu te abraço! Viva o México!"

Líder de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez, no X: "#Cuba saúda a histórica eleição de @claudiashein como presidente do México. Desejamos sucesso em seu trabalho como a primeira mulher a assumir este cargo. Você pode contar com a disposição cubana para fortalecer a inseparável fraternidade entre nossos países."

Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, em nota oficial. "Em nome do governo do Canadá, parabenizo Claudia Sheinbaum pela sua eleição como a primeira mulher presidente do México. Enquanto os nossos dois países celebram este ano 80 anos de relações diplomáticas, espero trabalhar em estreita colaboração com a presidente eleita Sheinbaum para fortalecer ainda mais a amizade entre o Canadá e o México, que está enraizada em ligações culturais, prioridades partilhadas e um comércio dinâmico e relacionamento de investimento."

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, no X: "Parabéns, @Claudiashein, por sua histórica eleição como a primeira presidente mulher do México. México e UE compartilham laços históricos, econômicos e culturais profundos. Estou ansiosa para fortalecer nossas relações bilaterais sob sua liderança."

Primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, no X: "Começando a semana com uma ótima notícia! O México elegeu nesse domingo sua primeira PresidentA. Claudia Sheinbaum é cientista (Dra em Engenharia Ambiental) e política, e tem mais de 20 anos de trabalho na aplicação de seus conhecimentos na construção e implantação de políticas públicas.

Apesar dos desafios e da violência nesse ciclo eleitoral, Claudia conquistou uma vitória significativa e seguirá, com a confiança do povo mexicano, trabalhando no combate a pobreza e a violência em seu país. Sua experiência na área ambiental pode ser impulsionadora da transformação de seu país para o enfrentamento da crise climática.

O México é um país grandioso e importantíssimo em nossa região. Com uma ampla história de luta de seu povo, e principalmente das mulheres mexicanas, esse novo capítulo nos inspira e fortalece na luta por mais mulheres na política. Parabenizo as mexicanas e mexicanos e desejo sucesso à nova Presidenta @Claudiashein. Viva a democracia!"