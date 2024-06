Louisiana vai exigir que salas de aula tenham cartaz com os dez mandamentos

The New York Times

O governador do estado americano da Louisiana, Jeff Landry, assinou uma lei nesta quarta-feira (19) exigindo a exibição dos dez mandamentos em todas as salas de aula públicas, tornando o estado o único com legislação do tipo e reacendendo o debate sobre qual deve ser o limite entre Igreja e Estado.

Grupos contrários à lei, como a União Americana pelas Liberdades Civis e a Fundação Liberdade de Religião, prometeram ir à Justiça contra a legislação, que consideraram "flagrantemente inconstitucional". Mas é uma batalha pela qual os defensores da medida estão preparados e, de muitas maneiras, ansiosos para enfrentar.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, participa de um evento da CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) em Dallas, no Texas, na época em que era procurador-geral do seu estado - Go Nakamura - 4.ago.22/Reuters

"Mal posso esperar para ser processado", disse Landry no sábado em um evento do Partido Republicano em Nashville, Tennessee, de acordo com o jornal The Tennessean. Na quarta-feira, ao assinar a medida, ele argumentou que os dez mandamentos contém lições valiosas para os estudantes.

"Se você quer respeitar o estado de direito", ele disse, "você tem que começar pelo legislador original, que foi Moisés."

A legislação faz parte de uma campanha mais ampla de grupos cristãos conservadores nos Estados Unidos para amplificar expressões públicas de fé e provocar processos judiciais que possam chegar à Suprema Corte, onde esperam um resultado mais favorável do que em anos anteriores.

Essa percepção se explica por conta de decisões recentes, em especial uma em 2022 na qual a corte deu razão a um treinador de futebol americano do ensino médio que argumentou que tinha o direito constitucional de rezar em campo após os jogos de sua equipe.

A medida na Louisiana exige que os mandamentos bíblicos sejam exibidos em cada sala de aula de todas as escolas públicas de ensino fundamental e médio, bem como nas salas de aula de faculdades públicas. Os cartazes não podem ser menores que 27 por 35 centímetros e os mandamentos devem ser "o foco central do cartaz" e estar "em uma fonte grande e facilmente legível".

Também incluirá uma declaração de três parágrafos afirmando que os dez mandamentos foram uma "parte proeminente da educação pública americana por quase três séculos".

Isso reflete o entendimento dos apoiadores da lei de que os dez mandamentos não são apenas um texto religioso, mas também um documento histórico, argumentando que as instruções transmitidas por Deus a Moisés no Livro do Êxodo são uma grande influência na lei dos EUA.

Ainda assim, enquanto os legisladores debatiam a medida, o argumento era de que a lei era sobre mais do que apenas compartilhar a história jurídica do país.

"Dado todo o lixo a que nossas crianças são expostas nas salas de aula hoje, é crucial que coloquemos os dez mandamentos de volta em uma posição de destaque", disse a deputada estadual Dodie Horton.

A medida permite que "nossas crianças olhem para cima e vejam o que Deus diz que é certo e o que ele diz que é errado", disse Horton aos colegas. "Não prega uma religião específica, mas definitivamente mostra o código moral sob o qual todos nós devemos viver."

Críticos disseram que a legislação era uma clara violação constitucional. Em uma declaração conjunta, grupos como a União Americana pelas Liberdades Civis da Louisiana, Americanos Unidos pela Separação entre Igreja e Estado e o Centro Legal da Pobreza do Sul argumentaram que a lei "viola o direito fundamental à liberdade religiosa dos estudantes e famílias".

"Nossas escolas públicas não são escolas dominicais", dizia a declaração, "e os estudantes de todas as religiões, ou sem religião, devem se sentir bem-vindos nelas."

Louisiana é o primeiro estado a promulgar uma exigência de exibição dos dez mandamentos nas escolas desde que a Suprema Corte derrubou uma lei de Kentucky em 1980 que tinha uma diretriz semelhante. Mas a Suprema Corte tornou-se mais propensa a decidir a favor dos direitos religiosos nos últimos anos.

Os esforços legislativos em outros estados tiveram um caminho menos bem-sucedido. Propostas semelhantes falharam recentemente no Mississippi, Oklahoma, Carolina do Sul e Texas. Uma lei introduzida no Utah este ano foi suavizada para apenas adicionar os dez mandamentos a uma lista de documentos e princípios que poderiam ser incluídos nos currículos escolares.