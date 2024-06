Lula deve encontrar papa e Macron, mas não prevê reunião com Milei no G7

Brasília

O presidente Lula (PT) deve realizar uma reunião bilateral com o papa Francisco durante a cúpula do G7 na Itália, que ocorre entre 13 e 15 de junho.

O presidente Lula e a primeira dama Janja se encontram com o Papa Francisco em Roma durante viagem em 2023 - Ricardo Stuckert - 21.jun.23/PR/Divulgação

De acordo com o Itamaraty, o encontro à margem da reunião de líderes foi pedido pelo brasileiro e aceito pelo papa. Além do pontífice, Lula tem reuniões bilaterais previstas na cúpula com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Lula deve participar como convidado da cúpula do G7. Outro líder que foi convidado é o presidente da Argentina, Javier Milei. Segundo o Itamaraty, não há previsão de encontro bilateral com o argentino.

Embora sejam os líderes das duas maiores economias da América do Sul, Lula e Milei são adversários políticos e ainda não se reuniram desde a vitória do ultraliberal.

Como convidado, Lula participará de uma sessão específica da cúpula do G7. Há ainda debates que ocorrem apenas entre os integrantes do grupo das sete economias industrializadas.