Lula não foi excluído de foto do G7 que mostra apenas os líderes dos países-membros

O fato de o presidente Lula (PT) não aparecer em foto tirada em encontro do G7 não significa que ele foi preterido pelas lideranças que aparecem na imagem. A foto usada em post enganoso —a mesma publicada pelo Financial Times— traz apenas os presidentes dos países que formam o grupo: Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Tradicionalmente, também compõem a imagem os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia.

Neste ano, a reunião ocorreu na Itália, entre os dias 13 e 15 de junho. O Brasil foi um dos países convidados. A foto em que Lula aparece é outra, em que figuram, ao lado dos presidentes dos países-membros do G7 e do Conselho Europeu e da Comissão Europeia, as autoridades convidadas (chefes de países e representantes de organizações). Este registro também é feito todos os anos, como verificado pelo Comprova. Nesta edição de 2024, pela primeira vez, o papa participou do encontro.

Para efeito de comparação, em 2023, na reunião do G7, no Japão, constam igualmente os registros da foto oficial (também conhecida como "foto de família") e da imagem com todos os participantes. O mesmo aconteceu em 2022, na Alemanha: a foto dos membros do grupo e o registro com os demais convidados. O então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), não aparece na foto, pois o Brasil não foi chamado para o evento.

Na edição de 2024, Lula foi convidado pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Em vídeo publicado pelo canal Firstpost, é possível ver o momento da recepção.

