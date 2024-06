Negociação entre gigante chinês e Avibras pode ser travada por sanções dos EUA

Brasília

A compra da Avibras Aeroespacial pela estatal chinesa Norinco pode resultar em embargo dos Estados Unidos à exportação e ao uso de produtos de defesa americanos para o Brasil.

O motivo é a sanção imposta pela gestão do presidente dos EUA, Joe Biden, à empresa da China em 2021. Ele decretou o veto ao uso de produtos da Norinco sob o argumento de que a companhia representa ameaça para a "segurança nacional, política externa e economia".

"O uso de tecnologia de vigilância chinesa fora da República Popular da China e o desenvolvimento ou uso dessa tecnologia para facilitar a repressão ou abusos graves aos direitos humanos constituem ameaças incomuns e extraordinárias", disse Biden na ocasião.

Marinha usa sistema de lançamento de foguetes durante treinamento da Operação Formosa - Pedro Ladeira/Pedro Ladeira/Folhapress

A possibilidade de embargo foi relatada por representantes do governo dos EUA a membros da administração Lula (PT), segundo relato de duas pessoas com conhecimento do assunto.

A embaixada americana foi procurada em Brasília, mas não se manifestou. A Avibras afirmou que não vai se pronunciar. Os representantes da Norinco no Brasil não responderam a tentativas de contato feitas desde segunda-feira (17).

A sanção proíbe que equipamentos de defesa americanos sejam integrados a sistemas vinculados à empresa Norinco. Se o veto se estender aos produtos da Avibras, uma série de programas das Forças Armadas brasileiras terão de trocar equipamentos americanos por produtos de outra nacionalidade.

Um caso emblemático é o do Astros, programa estratégico do Exército de mísseis e foguetes de longo alcance e precisão. O sistema de artilharia é abastecido pela Avibras. As viaturas do sistema Astros, porém, utilizam o sistema de comunicações da empresa americana Harris Corporation. A Avibras ainda possui outras sete empresas dos EUA como fornecedoras em sua cadeia produtiva.

Os americanos ameaçaram usar o embargo contra a Norinco em uma concorrência do Exército brasileiro para a compra de quase cem blindados em 2022. O caso foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo e confirmado pela Folha.

A empresa chinesa disputava com fornecedores da Itália e do Canadá o contrato bilionário. Com o veto do uso de rádios comunicadores americanos em veículos da China, a Norinco acabou em último lugar na concorrência. A vencedora da licitação foi a italiana Iveco, que assinou contrato de R$ 5 bilhões para o fornecimento de 98 blindados caça-tanque.

A Norinco também disputou a concorrência do Exército para a contratação de 36 viaturas blindadas de obuseiro 155 mm —espécie de canhão de longo alcance. Os chineses acabaram em penúltimo lugar na concorrência de cerca de R$ 1 bilhão. Venceu o grupo israelense Elbit Systems. A assinatura do contrato está suspensa, a pedido do governo, por causa de pressões políticas internas contra a negociação com a empresa de Israel durante o conflito na Faixa de Gaza.

A estatal chinesa Norinco é um gigante da indústria de armas mundial. Também fabrica veículos, atua em setores de petróleo e de produtos químicos e está envolvida em projetos de construção civil na China. A Norinco exporta diversos sistemas de defesa: obuseiros para defesa antiaérea, blindados anfíbios e bombas aéreas.

Os executivos da empresa chinesa enviaram carta a autoridades brasileiras na última semana para comunicar o interesse chinês em adquirir 49% das ações da Avibras —considerada a principal fabricante de sistemas pesados de defesa do Brasil.

O interesse da Norinco foi apresentado após o grupo de investidores australiano DefendTex desistir das negociações com a Avibras por dificuldade de obter financiamento para a empreitada —o governo da Austrália, que financiaria um terço dos cerca de US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão) em que o negócio estava avaliado, barrou o acesso a crédito do grupo.

Um empresário com conhecimento das negociações afirmou, sob anonimato, que outro motivo para o recuo foi o fato de o governo brasileiro vetar exportações de produtos militares para uso na Guerra na Ucrânia.

Na avaliação de um integrante do governo e três oficiais-generais também ouvidos sob reserva pela Folha, a proposta chinesa é importante porque mantém o controle da empresa no Brasil. Os impactos geopolíticos do negócio, porém, com possível reação de Washington, são o ponto negativo.

O comandante do Exército, general Tomás Paiva, viaja à China em julho para participar de uma série de reuniões. Ele será apresentado a produtos da Norinco e discutirá a participação chinesa na Avibras, por mais que não tenha poder de chancelar ou vetar a negociação.

A Avibras Aeroespacial é a principal fornecedora brasileira de mísseis e foguetes para o Exército. Ela ainda é a única responsável por fornecer munições para o sistema Astros. Além disso, a empresa desenvolve o primeiro míssil tático de cruzeiro brasileiro, atualmente em fase final de testagem e com capacidade de atingir alvos a 300 km de distância.

Em março de 2022, a Avibras pediu recuperação judicial. De uma só vez, demitiu 420 de seus 1.500 funcionários. Os remanescentes estão sem salários há mais de um ano. Na época, as dívidas eram estimadas em R$ 570 milhões, montante que hoje beira os R$ 700 milhões.