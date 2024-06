Operação resgata baleias de zona em guerra na Ucrânia para vida nova na Espanha

The New York Times

Em uma das mais complexas operações de resgate de mamíferos marinhos já realizadas, duas baleias beluga foram retiradas de um aquário na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, e transportadas para o maior aquário da Europa em Valência, na Espanha, na manhã de quarta-feira (19).

Com bombardeios aéreos russos em Kharkiv se intensificando, o resgate de Plombir, um macho de 15 anos, e Miranda, uma fêmea de 14 anos, ocorreu no momento certo, disseram especialistas em mamíferos marinhos.

Uma das baleias belugas resgatadas de Kharkiv, na Ucrânia, até Valência, na Espanha, em uma operação que envolveu especialistas de várias partes do mundo - 19.jun.24/The New York Times via Oceanogràfic de Valencia

"Se tivessem continuado em Kharkiv, suas chances de sobrevivência teriam sido muito pequenas", disse Daniel Garcia-Párraga, diretor de operações zoológicas do Oceanogràfic de Valência, que ajudou a liderar o resgate.

A baleia beluga, também chamada de baleia-branca e cujo habitat natural é o Ártico, precisa de água fria para sobreviver. Com a destruição da rede elétrica em Kharkiv, o aquário local tinha que depender de energia de geradores, tornando difícil manter a água resfriada.

Ao mesmo tempo, as dietas das baleias foram reduzidas recentemente devido à escassez dos 60 quilos de lulas, arenque, cavalinhas e outros peixes frescos de que o par precisa diariamente, disse Garcia-Párraga. Os cuidadores ucranianos estavam até considerando usar peixes descartados de restaurantes e mercados.

Além disso, nas últimas semanas bombas explodiram perto o suficiente para agitar as águas do NEMO Dolphinarium, onde as baleias moravam. Com as condições se tornando mais precárias, os ucranianos decidiram que as baleias precisavam ser resgatadas.

Mover mamíferos marinhos é arriscado na melhor das hipóteses. O transporte de animais doentes ou estressados aumenta a dificuldade.

Dan Ashe, chefe da Associação de Zoológicos e Aquários e ex-chefe do Serviço de Vida Selvagem dos EUA, disse que foi necessário "a equipe de especialistas em mamíferos marinhos mais competente do mundo" para realizar o que ele disse ser "provavelmente o resgate de mamíferos marinhos mais complexo já realizado".

Especialistas do Oceanogràfic de Valência, do Georgia Aquarium em Atlanta, nos EUA, e do SeaWorld ajudaram os ucranianos na operação, uma jornada de 36 horas por mais de 3 mil quilômetros que começou na segunda-feira (17) à noite e foi concluída pouco antes do amanhecer de quarta-feira.

As baleias chegam ao aquário de Valência depois da operação para resgatá-las de Kharkiv, na Ucrânia - 19.jun.24/The New York Times via Oceanogràfic de Valencia

Kharkiv pode parecer um local improvável para belugas. Mas mais de 3.500 cetáceos —um grupo de animais que inclui baleias, golfinhos e botos— vivem em cativeiro ao redor do mundo, diz Lori Marino, especialista em inteligência de cetáceos e bem-estar animal em cativeiro. "Não me surpreende encontrar cetáceos em cativeiro em qualquer lugar", disse ela em um e-mail.

Marino, que também é presidente do Projeto Santuário de Baleias, disse que os cetáceos não devem ser mantidos em cativeiro.

"Mas se forem, temos o dever moral de mantê-los fora de perigo", disse ela.

Os Dolphinariums NEMO, que operam em várias localidades na Ucrânia, enfrentam repetidas acusações de abuso animal. A UAnimals, um grupo de direitos dos animais que evacuou milhares de animais desde a invasão da Rússia, emitiu um relatório contundente este ano sobre os dolphinariums.

Natalia Gozak, autoridade de resgate de vida selvagem no Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal que trabalha na Ucrânia, disse que, embora o resgate seja bem-vindo, as baleias nunca deveriam ter estado em Kharkiv, observando que havia sinais de que o NEMO havia obtido alguns animais da natureza de forma ilegal.

"Eles capturam mamíferos marinhos e os usam —treinam e usam para entretenimento", disse ela. "Isso não está certo."

Os operadores das instalações NEMO negam as acusações de crueldade.

Embora algumas focas, golfinhos e leões-marinhos tenham sido evacuados da instalação, o dolphinarium em Kharkiv ainda está aberto. Mesmo que os alertas de ataques aéreos lá possam durar mais de 16 horas por dia, ainda há shows de golfinhos.

Mas à medida que os bombardeios na cidade se intensificaram, os desafios de cuidar das belugas se tornaram muito grandes.

Dennis Christen, diretor sênior de bem-estar animal e comportamento do Georgia Aquarium, que encontrou as baleias depois que cruzaram da Ucrânia para a Moldávia, disse em uma entrevista que "as complexidades desta evacuação foram imensas" e que os socorristas trabalharam por semanas para se preparar.

Christen e Garcia-Párraga disseram que o resgate teria sido impossível se uma das principais especialistas em belugas do mundo não morasse em Kharkiv.

Essa especialista, Olga Shpak, abandonou sua pesquisa no dia em que a Rússia invadiu e se mudou para Kharkiv para ajudar na guerra, trabalhando com a Assist Ukraine, uma instituição de caridade que auxilia soldados e civis na linha de frente.

Socorristas trabalham em um prédio residencial bombardeado pela Rússia em Kharkiv, na Ucrânia, onde fica o aquário das belugas - Finbarr O'Reilly - 31.mai.24/The New York Times

Depois que os russos foram expulsos da região no outono de 2022 e a situação se estabilizou, as preocupações com os animais desapareceram. À medida que as condições pioravam nos últimos meses e os planos de evacuação tomavam forma, Garcia-Párraga entrou em contato com Shpak.

Os dois se conheceram em uma conferência sobre belugas em Valência em 2007, mas haviam perdido contato após a invasão. Uma vez reconectados, Shpak se tornou o contato central entre os ucranianos e os especialistas internacionais.

Christen disse que eles a bombardeavam com mil perguntas durante o dia e a noite, e ela respondia a todas.

Os problemas começaram com as caixas de transporte da Ucrânia, que não foram projetadas para belugas e eram muito pequenas. Os ucranianos decidiram que, cada vez que uma caixa com uma baleia fosse levantada, eles drenariam a água em vez de correr o risco de quebrar o recipiente.

Um membro da equipe do Oceanogràfic inspecionou o caminhão que transportava as caixas na cidade de Odessa. Uma vez que o caminhão cruzasse a fronteira para a Moldávia, não haveria volta. Portanto, se houvesse algum problema com as caixas ou a saúde das baleias, eles precisavam identificá-lo em Odessa.

A equipe deu sinal verde e as baleias voltaram para a estrada.

Finalmente, chegaram a Valência antes do amanhecer e às 6h30 já estavam em seu novo lar.

"Estávamos muito focados nos animais", disse Garcia-Párraga. Mas ele ficou comovido por quão prestativos foram os ucranianos que ajudaram a tornar a evacuação possível. Mesmo lidando com seu próprio trauma de perder amigos e entes queridos, disse, eles ainda mostraram uma profunda compaixão pelos animais.